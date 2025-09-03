EU prijedlog
Hrdalo o "Chat controlu": To bi se radilo svima, u svakom trenu, na svim aplikacijama
N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2025. 11:36
| Novi dan
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je odvjetnik Vlaho Hrdalo. Razgovarali su, među ostalim, o kontroverznom prijedlogu Europske unije o nadzoru poruka na društvenim mrežama, neslužbeno nazvanim "Chat control".
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 45 min.
Najnovije
Oglas
Oglas