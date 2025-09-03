Oglas

EU prijedlog

Hrdalo o "Chat controlu": To bi se radilo svima, u svakom trenu, na svim aplikacijama

author
N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2025. 11:36

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je odvjetnik Vlaho Hrdalo. Razgovarali su, među ostalim, o kontroverznom prijedlogu Europske unije o nadzoru poruka na društvenim mrežama, neslužbeno nazvanim "Chat control".

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ