Konačna odluka u ponedjeljak

Stižu nove cijene goriva - mogle bi biti i niže nego što se očekivalo

31. svi. 2026. 19:20
Gorivo bi sljedećeg tjedna moglo pojeftiniti više nego što se ranije očekivalo.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema važećoj vladinoj formuli, litra benzina bi od utorka trebala biti tri centa jeftinija te bi stajala euro i 61 cent.

Eurodizel trebao bi pojeftiniti pet centi po litri, pa bi se cijene litre benzina i dizela nakon dugo vremena izjednačile.

Najveći pad cijene očekuje se kod plavog dizela: litra bi trebala biti šest centi jeftinija nego sad. Stajat će euro i devet centi.

Ove cijene stupit će na snagu u utorak, ako Vlada ne odluči povećati trošarine. Konačna odluka bit će donesena u ponedjeljak.

