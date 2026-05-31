izgledni gradonačelnik
Vinko Grgić: "Moralnost u politici, što je to?"
Nova Gradiška birala je gradonačelnika u drugom krugu, a nezavisni Vinko Grgić, iza kojeg su dva istražna zatvora zbog sumnji u korupciju, izgledni je novi/stari gradonačelnik.
Na izbornim listićima pred biračima u Novoj Gradiški našla su se dva imena. Biralo se između bivšeg gradonačelnika, nezavisnog Vinka Grgića, te HDZ-ovog Bernardina Trnke.
Izvanredni izbori održavaju se jer je Vinko Grgić početkom godine završio u istražnom zatvoru, zbog sumnji na korupciju, te je podnio ostavku. I nije mu to prvi put - 2020. dogodilo se isto! A na izborima Grgić je tada pobijedio, i to u prvom krugu.
Grgić bi ponovno trebao zasjesti u gradonačelničku fotelju, piše Dnevnik.hr.
Upitan kako to da mu građani i dalje vjeruju, unatoč istražnim zatvorima i sumnjama za korupciju, Grgić kaže da rezultat na izborima daje odgovor.
"Teško je bilo zadnja tri mjeseca, ali mi zadnjih deset godina to radimo. Bilo je samo pitanje kako kako uvjeriti ljude. Ovo je bila najjefitnija kampanja u povijesti političke zbilje. Nismo stavili jedan plakat, podijelili jedan upaljač", rekao je Grgić.
Hoće li ga sudski procesi ometati u vođenju grada, kaže neće jer nije prvi put da radi u takvim uvjetima.
"Već sam se jednom ponovno vratio, 2021. godine, napravili smo veliki posao u našem gradu. A pitanje moralnosti u politici, što je to? Volio bih da mi kažete", poručio je.
U slučaju pravomoćne presude, kaže, zna što će učiniti.
"Nemam političke poruke, idemo zasukati rukave i raditi dalje. Moja etička načela su vrlo čista, ako dođe do pravomoćnosti ja ću se povući", poručio je Vinko Grgić.
