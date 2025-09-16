Oglas

porast političkog nasilja

Juričić: Umjesto kompromisa i dijaloga, kopamo dva različita rova i granatiramo jedni druge

author
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 10:46

Gost našega Ivana Hrstića u Novom danu bio je Domagoj Juričić, politički analitičar i konzultant MKPS-a. Razgovarali su o porastu političkog nasilja u SAD-u, uslijed ubojstva konzervativnog komentatora Charlieja Kirka.

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ