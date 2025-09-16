porast političkog nasilja
Juričić: Umjesto kompromisa i dijaloga, kopamo dva različita rova i granatiramo jedni druge
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 10:46
| Novi dan
|
0komentara
Gost našega Ivana Hrstića u Novom danu bio je Domagoj Juričić, politički analitičar i konzultant MKPS-a. Razgovarali su o porastu političkog nasilja u SAD-u, uslijed ubojstva konzervativnog komentatora Charlieja Kirka.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 41 min.
Najnovije
N1 Komentar
|
prije 52 min.|
Oglas
Oglas