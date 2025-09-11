Oglas

Vanjskopolitički analitičar

Kovačević: Plenković je predstavnika zločinačke vlasti iskoristio za kritiku Milanovića

N1 Hrvatska
11. ruj. 2025. 14:29

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar, Božo Kovačević. Komentirali su ubojstvo američkog krajnje desnog komentatora i političkog aktivista, Charlieja Kirka, posjetu izraelskog ministra Zagrebu i prosvjedima u Srbiji.

