Kovačević: Plenković je predstavnika zločinačke vlasti iskoristio za kritiku Milanovića

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar, Božo Kovačević. Komentirali su ubojstvo američkog krajnje desnog komentatora i političkog aktivista, Charlieja Kirka, posjetu izraelskog ministra Zagrebu i prosvjedima u Srbiji.

Podijeli

Oglas