Vanjskopolitički analitičar
Kovačević: Plenković je predstavnika zločinačke vlasti iskoristio za kritiku Milanovića
N1 Hrvatska
|
11. ruj. 2025. 14:29
| Novi dan
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar, Božo Kovačević. Komentirali su ubojstvo američkog krajnje desnog komentatora i političkog aktivista, Charlieja Kirka, posjetu izraelskog ministra Zagrebu i prosvjedima u Srbiji.
