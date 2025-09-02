Oglas

Potres u Afganistanu

Seizmolog Kuk: Geografski uvjeti otežavaju akcije spašavanja

N1 Hrvatska
02. ruj. 2025. 14:15

Kod našega Tihomira Ladišića u Novom danu gostovao je seizmolog Krešimir Kuk. Razgovarali su o posljednjem razornom i ubojitom potresu u Afganistanu.

