"TREMAN NIJE ISTI"
Plenković o aferi Hipodrom: To je veliki politički poraz za Tomaševića i Možemo
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.
Posebno zadovoljstvo izrazio je zbog prosječne plaće u ožujku na razini cijele zemlje.
"Iznosi 1555 eura, što znači da smo na polovici mandata svega 45 eura od cilja koji smo zadali - da do 2028. prosječna neto plaća bude 1600 eura."
Istaknuo je što očekuje od hrvatskog pravosuđa u budućnosti, prvenstveno zbog loše percepcije javnosti.
"Što se tiče percepcije građana, jedna ne stoji - neovisnost. Sudovi, suci i pravosuđe su neovisni, nema političkog utjecaja. To je jedna kriva percepcija, ali tu je. Ali, druga stvar je učinkovitost. Jesmo skratili trajanje predmeta i ulažemo napore da se to dodatno skrati", naglasio je Plenković pa dodao da će se razmotriti je li rješenje za slučajeve kao u Drnišu doživotna kazna ili postojeća maksimalna kazna.
Naglasio je da bi se počiniteljima najtežih zločina pred kraj kazne trebala napraviti verifikacija o tome koliko bi sustav morao provoditi nadzor.
"Nemamo isti tretman u medijima"
Bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević je, nakon priznanja nedjela o pronevjeru 450.000 eura i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.
"Pratimo to. U oči upada tretman ove teme, a drugo je, jedan objektivno devastirajući trenutak za Tomislava Tomaševića i Možemo. Tvrdili su da je afera izmišljena zbog lokalnih izbora i da je to politički proces pokrenut od strane Ivana Turudića. Po mom dubokom uvjerenju, to je njihov veliki politički poraz. Neki od njih bježe od medija, drugi tvrde da mi nešto izmišljamo. Gospođa Sandra Benčić tvrdi da mi želimo prikazati kako smo svi isti, ali nismo, medijski tretman prema nama i Možemo je drugačiji. Nažalost, korupcija je ozbiljan i velik pravni problem, a za gradsku vlast i ozbiljan politički problem."
Komentirao je i izjave predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, članice Srpske napredne stranke (SNS), o tome da "blokaderi" najveću "inozemnu podršku" dobivaju iz Zagreba te "da je Hrvatskoj strateški interes rušenje vlasti predsjednika Aleksandra Vučića".
"Ne znam koji već put ponavljaju lažnu tezu o tome da se Hrvatska upliće u unutarnje procese Srbije. Ako im je lakše u životu optužiti Hrvatsku za to, dobro. Ono što možemo reći je da se svake godine broj državljana Srbije koji dolaze ovdje raditi povećava, što znači da im je dobro. U političkom kontekstu, tamošnja vlast očito nije u dobroj situaciji."
