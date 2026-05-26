Novi Zagreb i Samobor
Zagrebačka policija privela dvojicu zbog dva odvojena slučaja pokušaja ubojstva nožem
Zagrebačka policija privela je dvojicu muškaraca koji se u dva odvojena slučaja, zabilježena u Novom Zagrebu i Samoboru, sumnjiče za napad nožem, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) koja obojicu uhićenih tereti za pokušaj ubojstva.
Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom kojeg sumnjiči da je u nedjelju oko 15,10 sati, u ugostiteljskom objektu u novozagrebačkoj Svetoklarskoj ulici, pokušao ubiti 26-godišnjaka i 35-godišnjaka.
Osumnjičeni je nakon svađe s dvojcem zbog njihove neprikladne komunikacije sa zaposlenicom ugostiteljskog objekta izvadio preklopni nož te im naredio da izađu van. Nakon što su izašli na parkiralište ispred lokala, osumnjičeni je nožem nasrnuo na njih te je 26-godišnjaka ozlijedio u predjelu glave, prsa i bedra, dok je 35-godišnjaku zadao ozlijede trbuha.
Osumnjičeni je potom pobjegao, ali je uhićen iste večeri te je po dovršenom kriminalističkom istraživanju, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, dok je ozlijeđenim muškarcima pružena liječnička pomoć u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da su teško ozlijeđeni.
Zbog nesuglasica u prometu, u ponedjeljak oko 15 sati u Rudama kod Samobora, došlo je do obračuna između 24-godišnjaka i 50-godišnjaka pri čemu je stariji muškarac oštrim predmetom ozlijedio mlađega.
Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u KBC Sestre Milosrdnice, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio, ali je ubrzo pronađen i priveden na kriminalističko istraživanje zbog ubojstva u pokušaju.
