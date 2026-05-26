Oglas

"Seosomun"

Troje poginulih u rušenju nadvožnjaka u središtu Seula

author
Hina
|
26. svi. 2026. 12:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
X / Screenshot
X / Screenshot

Najmanje tri osobe poginule su kada se u utorak u središtu Seula srušio dotrajali nadvožnjak, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Oglas

Tri osobe ozlijeđene su od padajućih krhotina kada se „konstrukcija koja podupire nadvožnjak” urušila nedugo nakon početka sigurnosnog pregleda u 14 sati po lokalnom vremenu (05,00 GMT), navodi Yonhap.

Područje oko mjesta nesreće u blizini gradske vijećnice je ograđeno, a podzemni i željeznički promet privremeno su ograničeni.

Prema navodima vatrogasne službe, radovi na rušenju nadvožnjaka Seosomun privremeno su obustavljeni u utorak zbog sigurnosnih razloga.

Samo nekoliko minuta nakon početka inspekcije urušila se betonska ploča, priopćili su vatrogasci.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung naredio je istragu o incidentu te zadužio vlasti da razviju mjere za sprječavanje sličnih nesreća u budućnosti, prenosi Yonhap.

Radovi na uklanjanju nadvožnjaka, koji su započeli prošlog kolovoza, trebali su biti dovršeni za nekoliko tjedana, navodi Yonhap.

Nadvožnjak Seosomun posljednjih je godina više puta bio u središtu pozornosti zbog sigurnosnih problema. Godine 2019. komadi betona pali su s nadvožnjaka na ulicu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
lee jae myung seosomun južna koreja seul

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ