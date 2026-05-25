Ministarstvo obrane reagiralo je priopćenjem na medijske napise o mladom ročniku iz Pule koji je, tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja u Slunju, razvio teži oblik gnojne angine. Njegova majka tvrdi da mu vojska nije osigurala adekvatnu zdravstvenu skrb.
Oglas
Priopćenje MORH-a prenosimo u cijelosti:
"Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane povodom medijskog interesa reagiraju na situaciju s ročnikom koji je pohađao temeljno vojno osposobljavanje na Slunju i tijekom TVO-a obolio od gnojne angine.
Iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb unutar vojarne, u trenutku kada je odlučeno da će za ročnika zbog zdravstvenog stanja uzrokovanog anginom biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja.
Uvažavajući sve što je u jednim dnevnim novinama iznijela obitelj ročnika nakon što je Ministarstvo obrane poslalo odgovor Oružanih snaga, smatramo da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene.
Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata.
Kada je teža bolest u pitanju osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak", stoji u priopćenju MORH-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas