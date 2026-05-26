Užas u Belgiji: Vlak udario školski autobus, ima mrtvih

N1 Info
26. svi. 2026. 11:34
afp
DIRK WAEM / BELGA / AFP

Incident se dogodio na željezničkom prijelazu u Buggenhoutu, a istraga o uzroku nesreće je u tijeku.

Vlak je u utorak ujutro u Belgiji udario u školski autobus. Nekoliko ljudi je poginulo, potvrdio je ministar unutarnjih poslova te zemlje, prenosi Euronews.

„S velikom sam nevjericom doznao za tragičnu nesreću u Buggenhoutu, gdje je vlak udario školski autobus. Moje misli su uz žrtve i njihove obitelji. Ozlijeđenima želim puno snage”, napisao je ministar Bernard Quintin u objavi na X-u.

U vozilu je bilo sedmero školske djece i dvije odrasle osobe, izvijestila je lokalna javna televizija VRT.

Od dvije odrasle osobe jedna je bila vozač, dok je druga nadzirala djecu. Incident se dogodio na željezničkom prijelazu, a istraga o uzroku nesreće je u tijeku.

