"Andreju Plenkoviću vjerojatno je teško riješiti se nekih ministara za koje misli da su mu lojalni. Svaka smjena u Vladi smatra se znakom slabosti, umjesto da to bude ojačavanjem. Misle da će, ako se riješe ministara, izgubiti bodove jer onda priznaju slabost. To radi Trump, koji nikad ne priznaje vlastitu grešku ili slabost i nikada ne kaže da mu je žao. To i naša Vlada prihvaća. Naš premijer misli da je znak slabosti ako kaže da je pogriješio. U funkcionalnim demokracijama to bi trebalo biti priznanje snage. Bilo bi i ljekovito za društvo."