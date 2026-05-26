Vrućinu će prekinuti osvježenje, stižu pljuskovi s grmljavinom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
32,5 stupnjeva dosegnula je temperatura jučer u Senju, pritječe nam i dalje vrlo topao zrak. Kako smo pod utjecajem anticiklone, pretežno je sunčano diljem Hrvatske.
U nastavku utorka prevladavat će sunčano i vruće. Mala je vjerojatnost za kakav prolazni pljusak. Bura će na moru biti jaka, osobito pod Velebitom.
Srijeda će također biti pretežno sunčana, no poslijepodne na zapadu unutrašnjosti pretežno može biti pljuskova s grmljavinom. Pritom i vjetar može prolazno pojačati. Bit će vruće, lokalno moguće i do 35 stupnjeva.
U četvrtak su pljuskovi izgledniji duž Jadrana i uz Jadran, poslijepodne. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera kojim će stići hladniji zrak, tako da će se temperature sniziti, više u unutrašnjosti, manje na Jadranu.
Petak će biti pretežno sunčan diljem Hrvatske, uglavnom će posvuda biti suho.
Za vikend ponovno nestabilnije, osobito tijekom nedjelje kad će pljuskovi biti češća pojava.
S prvim danom lipnja moguće je jače pogoršanje - tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
