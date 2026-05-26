jasan signal iz Bruxellesa
Rusija poziva diplomate da napuste Kijev, stigao odgovor: "Navikli smo na Putinove prijetnje"
Nakon masovnog napada na Kijev tijekom vikenda, Moskva je zaprijetila novim napadom — i pozvala strane diplomate da napuste grad. Ukrajina i Europska unija kažu da ih Moskva ne može zastrašiti prijetnjama.
Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov je, prema izvješćima, osobno kontaktirao američkog državnog tajnika Marka Rubija i rekao da bi američki građani trebali napustiti Kijev.
U prethodno upućenom pozivu, Rusija je pozvala strance i diplomate u Kijevu da napuste ukrajinsku prijestolnicu zbog predstojećih novih napada. „Napadi će biti usmjereni kako na centre odlučivanja, tako i na zapovjedna mjesta“, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi u ponedjeljak. „Strani državljani, uključujući osoblje diplomatskih misija i međunarodnih organizacija“, hitno se pozivaju da „što je prije moguće napuste grad“, piše Deutsche Welle.
Međutim, iz Bruxellesa stiže jasan signal. Veleposlanica Europske unije u Kijevu, Katarina Maternova, javno se usprotivila. Na mreži X napisala je: „Rusija ponovno prijeti diplomatima i strancima i poziva nas da napustimo Kijev. Ali mi ne idemo nikamo! Rusija želi strah. Paniku. Izolaciju Ukrajine. To neće uspjeti. Europa ne ide nikamo. Ostajemo u Kijevu. Ostajemo uz Ukrajinu.“
Ukrajina je ruske prijetnje u međuvremenu nazvala „retorikom". „Poručujemo našim partnerima da ne popuštaju pred ovom ruskom ucjenom“, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.
Mrtvi i ozlijeđeni
U razgovoru sa svojim američkim kolegom Markom Rubijom ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov opravdavao je takve postupke Moskve kao odgovor na ukrajinske napade. Moskva se pritom pozvala na napad dronovima u regiji Lugansk, koja je pod ruskom kontrolom, u petak, kada je, prema ruskim tvrdnjama, pogođen studentski dom i više ljudi poginulo. Ukrajina je to odbacila i priopćila da je pogođena vojna zapovjedna jedinica.
Prijetnje su uslijedile nakon jednog od najtežih napada na Kijev od početka rata. U napadima su u glavnom gradu poginule dvije osobe, a 91 je ozlijeđena.
Nakon najnovijih velikih ruskih napada, Sjedinjene Američke Države žele nastaviti posredovanje u ratu u Ukrajini, prema riječima državnog tajnika Marka Rubija koji je u posjetu Indiji. „Sjedinjene Države spremne su i voljne učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi pridonijele okončanju ovog rata.“
Sjedinjene Države se, prema riječima šefa američke diplomacije, nadaju da će se „u odgovarajućem trenutku“ ukazati prilika da se utječe na kraj rata.
„Užasan rat“
„Svaki put kada vidite ove masovne napade jedne ili druge strane, to vas opominje i podsjeća zašto je ovo užasan rat“, rekao je Rubio nakon telefonskog razgovora sa svojim ruskim kolegom Lavrovom i poručio: „On mora biti završen.“
Rubio je u utorak, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da je Rusija „poslala obavijest svim veleposlanstvima", a ne samo američkom predstavništvu. Glasnogovornik francuskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je u ponedjeljak: „Navikli smo na Putinove prijetnje. Evakuacija ne dolazi u obzir."
Rusija je posljednjih dana ispalila brojne dronove i rakete na Ukrajinu. Moskva je pritom upotrijebila i hipersoničnu raketu Orešnik, koja prema navodima iz Moskve može biti opremljena nuklearnim bojevim glavama.
Ukrajina je u ponedjeljak prijavila četiri poginule osobe. Tijekom noćnih ruskih napada na Kijev za vikend su teško oštećeni i djelomično uništeni studio Prvog programa njemačke televizije (ARD), kao i ured Deutsche Wellea (DW).
I u utorak ujutro ponovno su prijavljeni ruski napadi na Ukrajinu. U napadu na južni grad Odesu poginuo je 45-godišnji muškarac, priopćio je lokalni predstavnik Sergij Krasilenko na Telegramu.
Rusija već više od četiri godine izvodi zračne napade na Ukrajinu. Ukrajina odgovara protunapadima na ruski teritorij. Pregovori o okončanju borbi trenutačno su zamrznuti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare