Rusija poziva diplomate da napuste Kijev, stigao odgovor: "Navikli smo na Putinove prijetnje"

U prethodno upućenom pozivu, Rusija je pozvala strance i diplomate u Kijevu da napuste ukrajinsku prijestolnicu zbog predstojećih novih napada. „Napadi će biti usmjereni kako na centre odlučivanja, tako i na zapovjedna mjesta“, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi u ponedjeljak. „Strani državljani, uključujući osoblje diplomatskih misija i međunarodnih organizacija“, hitno se pozivaju da „što je prije moguće napuste grad“, piše Deutsche Welle.