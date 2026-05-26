Hrvat začuđen cijenama lijekova u inozemstvu: "Strašno, kod nas je 8 eura"

Njegova objava, piše Večernji list, brzo je prikupila stotine glasova i desetke komentara, a mnogi su se složili s njim, dijeleći vlastita iskustva koja pokazuju da je kupovina lijekova izvan Hrvatske postala uobičajena praksa. Rasprava je otkrila da značajan broj građana po osnovne lijekove redovito odlazi u susjedne zemlje. "Meni se isplati provozati preko granice 20-ak km po jedan probiotik za stomak u BiH ili u Srbiju. Kod nas je 13,5 eura, a tamo 6-7. Kupiše dva, ostane za ručak", napisao je jedan od najpopularnijih komentatora. Drugi su dodali kako lijekove poput paracetamola i ibuprofena nabavljaju u Njemačkoj, neki čak i preko internetskih trgovina poput Amazona. "Svaki put iz Engleske kao suvenire nosim lijekove", našalio se treći.