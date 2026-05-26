ZAŠTITA MALOLJETNIKA
Capak traži potpunu zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima i oglašavanja duhanskih proizvoda
Duhanska i nikotinska industrija sve više cilja djecu i mlade kroz oglašavanje i dizajn proizvoda, upozorili su u utorak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) uoči Svjetskog dana nepušenja, a ovogodišnja tema glasi "Razotkrivanje privlačnosti - suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu".
Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije usmjerena je na jačanje regulatornih mjera, uključujući zabranu aroma, stroža pravila pakiranja te suzbijanje promocije na društvenim mrežama.
Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da je cilj ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja, koji se obilježava 31. svibnja, “razotkrivanje strategija industrije” koja, kako navode, sve češće oblikuje proizvode i marketinške poruke kako bi privukla mlađu populaciju. Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva tim se povodom organizira i stručni okrugli stol.
“Duhanska industrija neprestano mijenja svoje lice. Pokušava privući djecu i adolescente kroz moderne dizajne, arome i digitalni marketing”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, poručivši kako je potrebno nastaviti s mjerama suzbijanja pušenja.
Tri ključna zahtjeva
Unatoč globalnom padu broja pušača, Hrvatska je i dalje iznad europskog prosjeka, što stručnjaci povezuju s potrebom dosljednije provedbe postojećih mjera.
Capak je upozorio da su cigarete i dalje dostupne maloljetnicima unatoč zakonskim zabranama te iznio tri ključna zahtjeva: zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima, strožu kontrolu zabrane prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima i potpunu zabranu oglašavanja, uključujući društvene mreže.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, duhan i pasivno pušenje godišnje su povezani s više od osam milijuna smrtnih slučajeva u svijetu.
Stručnjaci posebice upozoravaju na rast uporabe e-cigareta, koja globalno obuhvaća više od 100 milijuna korisnika, uključujući i značajan udio adolescenata.
Visoka raširenost e-cigareta među mladima
U Hrvatskoj cigarete puši gotovo 40 posto odraslih, dok je među mladima zabrinjavajuća ranija dob početka konzumacije, između 13. i 16. godine. Visoka je i raširenost isprobavanja e-cigareta među učenicima.
“Adolescenti su znatno skloniji korištenju e-cigareta nego odrasli”, rekao je pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković, dodavši da postojeće mjere nisu dovoljno učinkovite.
Nacionalne mjere uključuju ograničavanje prodaje i oglašavanja, zabranu aroma te jačanje inspekcijskog nadzora. Iz Državnog inspektorata RH poručuju da provode kontrole prodaje i označavanja proizvoda.
U zdravstvenom sustavu dostupni su programi odvikavanja i nacionalne linije za pomoć osobama koje žele prestati pušiti.
