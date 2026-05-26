Bogati Amerikanci prikupljaju državljanstva kao “plan B”
Ultrabogati Amerikanci prikupljaju višestruke dozvole boravka i državljanstva iz istog razloga zbog kojeg diverzificiraju svoje portfelje dionica - kako bi se zaštitili od rizika u nepredvidivom svijetu, kažu stručnjaci za investicijske migracije za Forbes.
SAD je zamijenio Kinu kao najveće tržište za klijente koji traže drugo ili treće državljanstvo, rekao je za Forbes Eric Major, izvršni direktor i predsjednik konzultantske tvrtke za investicijske migracije Latitude World.
Više od šest od deset Amerikanaca, odnosno 61 posto onih koji zarađuju više od 200.000 dolara godišnje, razmatra preseljenje u drugu zemlju u sljedećih pet godina, prema istraživanju koje će sljedeći mjesec objaviti Apex Capital Partners, savjetodavna tvrtka koja pomaže ljudima pri dobivanju boravka i državljanstva u inozemstvu.
„Stopa rasta interesa među Amerikancima vrtoglavo raste“, rekao je za Forbes Nuri Katz, predsjednik Apex Capital Partnersa, napominjući da su ispitanici upitani jesu li politički lijevo ili desno orijentirani „i da je omjer bio 50-50“.
Henley & Partners izvijestio je da su upiti američkih građana koji traže alternativno prebivalište ili državljanstvo porasli za 183 posto u odnosu na prethodnu godinu u prvom tromjesečju 2025., nakon što je predsjednik Trump izabran za drugi mandat.
Broj Amerikanaca koji podnose zahtjev za državljanstvo na temelju svog podrijetla u Europi i Kanadi također se znatno povećao.
„Godine 2019. Amerikanci su činili četiri posto mog poslovanja, a danas je to 74 posto“, rekao je čelnik Latitude Worlda za Forbes.
Iznenađujuća činjenica
Prvi put od Velike depresije, više ljudi napustilo je Sjedinjene Države 2025. nego što se u njih doselilo, izvijestio je The Wall Street Journal. Iako Trumpova administracija negativnu neto migraciju prikazuje kao uspjeh deportacija i viznih ograničenja, američki građani također napuštaju zemlju u rekordnom broju.
Zašto bogati Amerikanci traže drugo i treće državljanstvo?
„Moji klijenti mi kažu: ‘Želim kombinaciju. Želim dvojno državljanstvo i zelenu kartu’“, rekao je Major za Forbes. Katz kaže da ima klijente koji ih skupljaju „poput poštanskih maraka, jer ih to zanima, umjesto da kupuju Rolexe ili Lamborghinije“.
Bogati Amerikanci diverzifikaciju svojeg državljanstva vide kao zaštitu od financijskih i geopolitičkih rizika nakon turbulentnog posljednjeg desetljeća.
„Amerikanci sada razumiju da ste u opasnosti ako imate samo jedno državljanstvo“, rekao je Major, napominjući da se motivacija klijenata kreće od zabrinutosti za sigurnost i slobodu kretanja do životnog stila.
U istraživanju koje je proveo Apex Capital Partners ispitanici su kao glavne razloge za razmišljanje o napuštanju SAD-a naveli troškove života, njih 68 posto, i političku klimu, njih 54 posto.
„Ljevičari se boje da bi se Trump mogao kandidirati za treći mandat... a desničari se boje da bi netko poput Mamdanija mogao doći i početi nacionalizirati stvari — pa su svi zabrinuti“, rekao je Katz za Forbes.
Novi Zeland dobar izbor "ako izbije Treći svjetski rat”
Za ultrabogate američke klijente s imovinom od oko 100 milijuna dolara za ulaganje Novi Zeland postao je popularan izbor, rekao je Major za Forbes.
„Govori se engleski, nalazi se na drugoj strani svijeta. Ako izbije Treći svjetski rat, to je prilično dobro mjesto za biti”, rekao je. „Ali nije jeftino. Ulazni prag za zelenu kartu iznosi pet milijuna novozelandskih dolara — oko tri milijuna američkih dolara — i riječ je o investiciji, a ne donaciji.”
Novi Zeland, osmi na indeksu Henley & Partners Global Residence Program, dobiva najviše ocjene za ugled i kvalitetu života. Katz kaže da primjećuje manji interes klijenata za Novi Zeland, navodeći cijenu kao faktor koji „odbija većinu potencijalnih kupaca”.
Europa je tražena, ali državljanstvo je sve teže dobiti
Iznimno bogati Amerikanci „vrlo su zainteresirani za Europu - ali za državljanstvo, a ne za boravak”, rekao je Major, napominjući da državljanstvo jedne zemlje omogućuje slobodno kretanje kroz 29 europskih zemalja Schengenskog prostora.
No put prema Europi posljednjih je godina postao teži zbog promjena u nekoliko popularnih programa.
Prije dvije godine grčki program „zlatne vize” — koji omogućuje stalni boravak, ali ne i državljanstvo — povećao je minimalni prag ulaganja s 250.000 eura, odnosno 290.000 dolara, na čak 800.000 eura, odnosno 928.000 dolara, na najtraženijim tržištima u zemlji.
U travnju 2025. Španjolska je ukinula svoj program zlatne vize nakon što su se stanovnici žalili da je velik priljev stranaca doveo do rasta cijena nekretnina.
Prošlog mjeseca Portugal je udvostručio uvjet boravka prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo s pet na deset godina.
Karibi su najbrža i najjeftinija opcija
Organizacija istočnokaripskih država je „nešto poput istočnokaripske Europske unije, gdje, ako ste državljanin jedne od sedam zemalja, imate pravo živjeti i raditi u ostalima”, rekao je Katz za Forbes, dodajući da je dobivanje takvog državljanstva uglavnom jeftinije i brže nego u drugim dijelovima svijeta.
Amerikanci mogu kupiti karipsko državljanstvo za oko 250.000 dolara, a vrijeme obrade zahtjeva traje od četiri do šest mjeseci.
