Djeca ga obožavaju, ali jedna čaša može biti opasna. Stiglo upozorenje za EU
Među najpopularnijim ljetnim napicima su takozvani slushy napitci, šarene ledene kaše koje osobito privlače djecu svojim intenzivnim bojama, okusima i atraktivnim pakiranjima. No, iza naizgled bezazlenog ljetnog osvježenja krije se sastojak koji je posljednjih mjeseci izazvao zabrinutost europskih zdravstvenih stručnjaka.
Nakon upozorenja britanskih zdravstvenih vlasti, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) sad je upozorila na moguće zdravstvene rizike povezane s konzumacijom ovih napitaka kod male djece. Stručnjaci posebno upozoravaju na sastojak koji se koristi kako bi ledene kaše zadržale svoju prepoznatljivu teksturu, a koji kod najmlađih može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.
Popularni ljetni ledeni osvježavajući sirup "SLUSHY" može biti izuzetno opasan za zdravlje djece, i to zbog sastojka koji proizvođači ledenih napitaka godinama koriste kao zamjenu za alkohol ili šećer kako bi spriječili potpuno smrzavanje proizvoda. Ovaj sastojak u tijelu brzo veže veliku količinu vode, opterećujući dječji organizam prije nego što ga razgrade jetra i bubrezi, objavila je na Facebooku platforma Halo, inspektore.
Jarke i fluorescentne boje, velike XXXL čaše i neobične slamke mame djecu, njihove roditelje, bake i djedove na kupnju i konzumaciju tog ledenog sirupa. No, to nije nimalo bezopasno, posebice za one najmlađe koji su i najčešći konzumenti.
Kako objašnjavaju iz platforme, britanska Agencija za standarde hrane (FSA) prva je prije godinu dana upozorila da djeca mlađa od sedam godina ne bi smjela piti ledene kaše koje sadrže glicerol. Razlog tomu su ozbiljni zdravstveni rizici. U posljednje tri godine u Velikoj Britaniji potvrđeno je devet slučajeva trovanja glicerolom kod male djece koja su zbog toga završila u bolnici. Simptomi koje su opisali liječnici prilično su uznemirujući: gubitak svijesti, hipoglikemija (nagli pad šećera u krvi), mučnina, povraćanje i metabolički šok.
Sad se pojavio još jedan zabrinjavajući faktor. Neke kaše mogu sadržavati količine glicerola koje daleko premašuju razine koje Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) smatra sigurnima. Zato je EFSA početkom ovog mjeseca objavila službeno upozorenje o "sindromu intoksikacije glicerolom" – temi o kojoj se u hrvatskim i slovenskim zdravstvenim organizacijama uglavnom – šuti.
Nakon pregleda medicinske dokumentacije 21 djeteta, koja su se akutno razboljela ubrzo nakon što su popila samo jednu dozu ovog popularnog pića, britanski su pedijatri još prošle godine alarmirali javnost. Sada je to isto, ali na razini cijele Europske unije, učinila i EFSA.
Glicerol je, inače, (E422) prirodna zamjena za alkohol i šećer koja pomaže kašastim napitcima da zadrže svoju prepoznatljivu teksturu. Glicerol je odobren kao aditiv za hranu i godinama se koristi u desertima, pekarskim proizvodima i kozmetici. Međutim, EFSA ističe da nije važna samo toksičnost tvari, već i unesena količina u odnosu na tjelesnu težinu te brzina konzumacije. Odrasla osoba od 70 kg može podnijeti puno veće količine, dok dijete od 15 do 20 kg to ne može. Agencija je zaključila da jedna čaša slushyja može ozbiljno premašiti akutnu referentnu dozu (ARfD) za malu djecu, koja je postavljena na 125 mg glicerola po kilogramu tjelesne težine.
Profesor Robin May, glavni znanstveni savjetnik u FSA-i, upozorava: „Kako se približavamo ljetnim praznicima, želimo da roditelji budu svjesni potencijalnih rizika povezanih s ledenim napitcima koji sadrže glicerol. Iako se ta pića mogu činiti bezopasnima, a nuspojave su općenito blage, ona mogu – posebno kada se konzumiraju u velikim količinama u kratkom vremenu – predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za djecu. Zato preporučujemo da djeca mlađa od sedam godina uopće ne konzumiraju ova pića, a djeca u dobi od sedam do deset godina ne bi smjela popiti više od jedne čaše od 350 ml."
Veliki je problem i to što potrošači nemaju stvarne informacije o točnoj količini glicerola u konačnom proizvodu. Aditiv se na etiketi navodi samo kao oznaka E422, ali bez kvantitativnih podataka. Zbog toga roditelji teško mogu utvrditi unosi li njihovo dijete umjerenu dozu ili potencijalno opasnu količinu.
Unatoč europskom upozorenju i dokazanim kliničkim slučajevima, u Hrvatskoj i Sloveniji industrijski proizvedene ledene kaše i dalje se prodaju bez ikakvih vidljivih upozorenja. Znakovi koji upozoravaju da ih mala djeca ne bi trebala konzumirati rijetko se viđaju čak i u trgovinama koje prodaju praškaste pripravke za izradu ovih napitaka, a o kino dvoranama, plažama, zabavnim parkovima i objektima brze hrane da i ne govorimo.
"Očito je samo pitanje dana kada će i kod nas nečije dijete doživjeti nešto slično kao u Velikoj Britaniji, ali tada će biti prekasno za preventivu. Jer ljeto je počelo... A slushy se pije na svakom koraku. Ma gdje bili", zaključuju iz Halo, inspektore.
