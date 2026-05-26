POLITIČKI OBRAČUN U BIH
Čović i Lučić razmijenili optužbe - od ratnog profitera do suradnika JNA
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović optužio je u Mostaru kandidata hrvatske oporbene Petorke za Predsjedništvo BiH Zdenka Lučića za ratno profiterstvo i kriminal, nakon što je on u televizijskom istupu ustvrdio da je Čović 90-ih bio dio struktura JNA koje su preuzele vodeću hrvatsku stranku u BiH 2000. godine.
“Ratni kriminal ne zastarijeva, to je moja poruka svima njima. Naravno da nećemo nikom dozvoliti, posebno nekom šverceru, špekulantu, ratnom profiteru i kriminalcu da komentira ono što su vrijednosti Domovinskog rata, ono što je vrijednosti koje smo napravili", rekao je Čović odgovarajući na pitanja novinara o Lučićevim optužbama nakon obilježavanja obljetnice HVIDRA-e u Mostaru.
Čović, koji je poznat po iznimno uravnoteženim izjavama, u utorak je uzvratio žestokim komentarima. Dodao je kako ono što on i HDZ BiH rade, rade “korektno za svoj narod”, dodajući da je “ponosan na svaki dan svog života”, te da neće dopustiti da “bivši udbaši, kosovari i aidovci opet špekuliraju po prostoru ovdje”.
"Mi smo tim ljudima davno otvorili vrata izlaska iz HDZ-a BiH”, rekao je Čović.
"Dragan Čović je 1991. bio u sustavu Narodne armije"
Njegova izjava uslijedila je nakon što je kandidat Petorke za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Lučić u nekoliko istupa iznio niz optužbi na račun Čovića i vodstva HDZ-a BiH. Lučić je pritom uglavnom izbjegavao izravni obračun s kandidatkinjom HDZ-a BiH Darijanom Filipović, fokusirajući kritike na Čovića i strukture koje, kako tvrdi, upravljaju strankom.
“Dragan Čović je 1991. bio u sustavu Narodne armije i izvršio agresiju na hrvatski narod”, rekao je Lučić. Po njegovim riječima HDZ BiH je 'devastiran 2000. godine kada je garnitura ljudi iz sustava JNA ušla u stranku i rasturila je'.
“Ta garnitura je na čelu s Draganom Čovićem”, rekao je kandidat petorke.
Lučić je čak problematizirao i Čovićev hrvatski identitet.
Plenković poziva da se ne rasipaju hrvatski glasovi
Oštra razmjena optužbi dolazi uoči ovogodišnjih izbora u BiH, na kojima će hrvatsko biračko tijelo imati najmanje dvije političke opcije koje traže njegovu potporu za mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Uz kandidatkinju HDZ-a BiH Darijanu Filipović, potporu hrvatskih birača traži i Zdenko Lučić kao kandidat oporbene Petorke koju čine HDZ 1990., Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski deokratski savez i HSS BiH.
Uz Filipović i Lučića za istu poziciju natječe se i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića, za kojega se očekuje da će se, kao i Komšić u najvećoj mjeri oslanjati na glasove bošnjačkog biračkog tijela.
Podjela hrvatskih glasova mogla bi pogodovati Kovačeviću.
Na to je jučer upozorio i hrvatski premijer Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a. Pozvao je Hrvate u BiH da ne rasipaju glasove na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.
