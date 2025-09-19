Chat control
Glasovac pozvala građane da potpišu SDP-ovu peticiju u obranu privatnosti
Saborska zastupnica Sabina Glasovac (SDP) pozvala je u petak hrvatsku Vladu da povuče svoj glas podrške „kontroverznom prijedlogu“ EU regulative Chat Control, a građane da potpišu SDP-ovu peticiju i stanu u obranu svoje privatnosti i slobode.
„Zaštita djece 'da', masovni nekontrolirani nadzor građana pod krinkom zaštite djece 'ne', nikad“, poručila je zastupnica Sabina Glasovac u saborskom govoru na slobodnu temu.
Chat Control, kazala je, predviđa obvezno skeniranje svih digitalnih komunikacija, uključujući šifrirane poruke i fotografije pod krinkom zaštite djece od internetskog nasilja.
Nedopustivim je ocijenila da će Viber, Whatsapp, Telegram ili e-mail komunikacija biti podvrgnuta nadzoru "nekog Big Brothera" i da više neće biti privatna.
„Time se ugrožavaju temeljna prava na privatnost i digitalnu sigurnost svi građana Hrvatske, čemu se SDP oštro protivi pa je pokrenuo prikupljanje potpisa građana koje pozivam da potpišu peticiju i stanu u obranu svoje privatnosti i slobode“, poručila je Glasovac.
Naglasila je kako se mora zaustaviti donošenje Chat Controla u ovakvom obliku, jer „on neće biti nikakva zaštita, on će biti digitalni kavez“.
Blažanović: Nasilje nad ženama nije stvar ideologije
Danijela Blažanović (HDZ) podsjetila je da se u ponedjeljak, 22. rujna obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na 22. rujna 1999. kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, a jedna je ozlijeđena.
„To nije samo datum u kalendaru, nego snažan podsjetnik na obvezu koju svi imamo u borbi za sigurnost, dostojanstvo i ravnopravnost svake žene“, rekla je zastupnica i naglasila da nasilje nad ženama nije stvar ideologije, ni pitanje lijevih i desnih.
Svaka pretučena žena, svaka djevojčica koja odrasta u strahu, zaslužuje da bude primijećena, zaštićena i podržana, kazala je i naglasila kako borba protiv nasilja počinje i prije prvog udarca, u prevenciji, u obrazovanju.
Pohvalila je konkretne i sustavne korake koje hrvatska Vlada posljednjih godina poduzima u borbi protiv nasilja nad ženama, spominjući uvođenje strožih kazni za počinitelje nasilja, jasnije definicije kaznenih djela, činjenicu da se kaznena djela protiv spolne slobode više ne vode po privatnoj tužbi, nego po službenoj dužnosti, uvođenje kaznenog djela femicida s minimalnom kaznom od 10 godina zatvora ili kaznom dugotrajnog zatvora.
To je samo početak, treba uložiti dodatne napore u prevenciju, edukaciju, podršku žrtvama te osnaživanje institucija kako bi se nasilje sustavno suzbijalo, rekla je Blažanović.
Živković: Program priuštivog stanovanja je blago skandalozan
Marin Živković (Možemo) osvrnuo se na Program priuštivog najma iz e-savjetovanja nazvavši ga „blago skandaloznim“.
„Radi se o ogromnom transferu bogatstva prema vlasnicima praznih nekretnina“, ustvrdio je, upitavši tko su ljudi koji, primjerice, u Zagrebu drže između 55 tisuća i 85 tisuća stanova koji se uopće ne koriste, ni za stanovanje ni za što drugo? „To su osobe koje si to mogu priuštiti, koje to mogu imati bez da tamo žive i da im to donosi dodatne prihode“, kazao je i dodao kako se ne zna jesu li vlasnici tih nekretnina stranci, firme, banke.
Znamo samo da vrijednost nekretnina raste na godišnjoj razini preko 14 posto, rekao je Živković.
