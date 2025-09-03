"Postoji tu više problematičnih stvari. Postoji ono što mi nazivamo radnom skupinom, ona pri EK razvija taj prijedlog, ali EK odbija reći tko se nalazi u toj skupini. Svi ti podaci će se slijevati u jedan EU centar, a onda će umjetna inteligencija analizirati je li nešto sporno ili ne. U nekim testnim fazama imali smo jako veliki broj lažnih prijava.", dodaje Hrdalo.