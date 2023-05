Grmoja: I zastupnici primaju prijetnje pa ne plačemo okolo kao premijer

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je u subotu da svi saborski zastupnici primaju prijetnje koje dolaze zajedno s političkim djelovanjem, no ne žele svi govoriti o njima kao premijer.

“Uvjeren sam da sve saborske kolege imaju razno razne prijetnje, ja sam ih imao bezbroj ali nikad nijednu nisam prijavio osim prijetnje mojoj obitelji. Policija me nikad nije obavijestila o ishodu te istrage pa ne plačemo okolo kao premijer i govorimo o tome”, izjavio je Grmoja nakon polaganja vijenaca za žrtve Križnog puta na Mirogoju.

Mostov zastupnik time se osvrnuo na jučerašnji dolazak policije na Markov trg zbog prijetnje prema predsjedniku i članovima Vlade.

“Jedini pravi put kako maknuti ovu korumpirani kliku s vlasti je demokratskim izborima, a ne nikakvim nasilnim metodama. Nasilje nikad nije rješenje”, dodao je Grmoja.

Vezano za prosvjed medicinskih sestara i ostalih zaposlenika u zdravstvu koji traže veće plaće i bolje uvjete rada, Grmoja je rekao da se to može postići rasterećenjem rada.

“Ne znam jesu li ljudi svjesni koliko je inflacija pojela kućne budžete, a sav taj novac otišao je u državni proračun. Vrijeme je da se taj novac vrati građanima, kroz smanjenje poreza na dohodak, povećanje neoporezivog dijela primitka i uvođenje jedinstvenog dječjeg doplatka”, poručio je.

Bartulica: Previše ljudi živi od proračuna

Zastupnik Domovinskog pokreta Stjepan Bartulica problem vidi u prevelikom broju zaposlenih u javnom sektoru.

“Čim je premijer popustio liječnicima, otvorio je pandorinu kutiju. Previše ljudi živi od proračuna i nije iznenađenje da svi trže svoja prava“, kazao je.

Na pitanje o prijetnjama naglasio je da je to u domeni policije i stručnih službi. “Nisam do sada imao nešto što bih smatrao ozbiljnom prijetnjom. Ne bi bilo dobro da to u Hrvatskoj postane ‘top’ tema. Mislim da svako pretjerivanje nije dobro. Ne sviđa mi se ni ograda na Gornjem gradu, trebalo bi dati novu procjenu stanja”, ističe Bartulica.

