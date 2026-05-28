razgovori na cipru
EU razmatra posrednike za Ukrajinu dok Bliski istok gori
Ministri vanjskih poslova Europske unije nastavit će neformalne razgovore u četvrtak u ciparskom lučkom gradu Limasolu s naglaskom na odnose s Indijom i Saudijskom Arabijom, kao i na rat u Ukrajini.
Očekuje se da će se indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar i saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan Al-Saud pridružiti svojim kolegama iz EU-a u četvrtak ujutro kako bi razgovarali o nedavnom razvoju događaja u sukobu na Bliskom istoku.
Na trgovinu između Europe, zemalja Perzijskog zaljeva i Indije utjecao je rat u Iranu i blokada Hormuškog tjesnaca.
Međutim, nedavne geopolitičke napetosti intenzivirale su odnose između triju partnera. EU je više puta izrazio solidarnost sa zemljama Perzijskog zaljeva kada su se našle pod udarom odmazde Irana. Indija i EU su u siječnju najavili dalekosežni sporazum o slobodnoj trgovini.
Ministri EU-a također će razgovarati o ratu u Ukrajini.
Razgovori se održavaju u vrijeme kada se sve više nagađa o tome tko bi mogao predstavljati EU u eventualnim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.
Među imenima koja se spominju su finski predsjednik Alexander Stubb, bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel.
Šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas brzo je odbacila prijedlog Moskve da se za posrednika imenuje bivši njemački kancelar i prijatelj Kremlja Gerhard Schröder.
Očekuje se da će ministri također raspravljati o strateškim sigurnosnim i obrambenim pitanjima u pripremi predstojeće Europske sigurnosne strategije.
