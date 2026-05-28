Koliko su rasle povlaštene mirovine? Evo koliko danas primaju vojnici, policajci i razminirači

Pravo na mirovinu, službenici i ovlaštene osobe imaju ako su ostvarili najmanje 10 godina mirovinskog staža na odgovarajućim poslovima. Kao i svi drugi, u mirovinu odlaze u dobi od 65 godina i s najmanje 15 godina staža, osim u slučaju odluka vrhovnog zapovjednika, odnosno predsjednika države te ministra, koje se donose zbog posebnih zasluga unutar sustava vojske i sigurnosno-obavještajnog aparata, odnosno u slučaju kad rade na poslovima za koje je propisan beneficirani radni staž ili su navršili 30 godina staža, od čega 15 na propisanim poslovima. Naravno, moguća je i prijevremena starosna mirovina.