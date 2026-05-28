sjednicu pratite na n1
Vlada predstavlja antiinflacijske mjere - što se sve mijenja?
Vlada će danas na sjednici donijeti novi paket antiinflacijskih mjera, a koje će uoči sjednice najprije predstaviti socijalnim partnerima.
Oglas
Sjednicu pratite od 9:30 sati na N1.
Što je Vlada pripremila
S ciljem ublažavanja daljnjeg rasta cijena, Vlada će predložiti, između ostalog, oporezivanje prekomjernih bruto marži, a najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
Velike promjene od početka iduće godine mogu očekivati i mali iznajmljivači, kojih je u Hrvatskoj prošle godine bilo gotovo 110.000. Njima će se značajno povećati godišnji paušal koji plaćaju po krevetu, i to za čak 100 posto. Naime, kako je objavio Jutarnji list, dizat će se donja granica paušala.
Sada se paušal plaća po krevetu ovisno o kategoriji smještajne jedinice koja se određuje po indeksu razvijenosti, koji se računa prema broju turista pojedine destinacije, broju noćenja, postelja i zaposlenih u turizmu.
U prvoj kategoriji sada se plaća od 100 do 300 eura, u drugoj od 70 do 200, u trećoj od 30 do 150 eura, a u četvrtoj od 20 do 100 eura.
Suzbijanje neprijavljenog rada
U saborsku će proceduru Vlada uputiti novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se povećavaju novčane za neprijavljeni rad.
Zakon se usklađuje s novim Zakonom o strancima, štiti poslodavce u slučaju administrativnih kašnjenja kod produženja radnih dozvola, a skraćuje se i razdoblje javne objave na tzv. "crnoj listi" sa šest na jednu godinu.
Ujedno se ukida i "bijela lista" poslodavaca koji nisu počinili prekršaj u prijavljivanju rada, uvode novosti kod prijava na mirovinsko osiguranje te proširuje sustav JEER (Jedinstvena elektronička evidencija rada) i na druge djelatnosti osim digitalnih platformi.
Na dnevnom redu je i izvješće o obrani za 2025. godinu, ali i nekoliko važnih odluka, među kojima one o davanju suglasnosti KBC-u Osijek za stjecanje nekretnina u svrhu izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra te o pokretanju pregovora o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas