Jokić: Hrvatska je jedina zemlja na svijetu gdje su ljudi izašli na ulice za reformu, a ne protiv...

Na današnji dan prije 10 godina gotovo 50.000 ljudi diljem Hrvatske izrazilo je svoje nezadovoljstvo i tražilo bolje obrazovanje i budućnost za svoju djecu. Samo u Zagrebu na prosvjedu "Hrvatska može bolje" okupilo se oko 25.000 do 30.000 ljudi

Razgovarali smo s jednim od organizatora prosvjeda za kurikularnu reformu Borisom Jokićem.

Bi li ljudi i danas izašli u toliko broju?

"Ja se nadam da bi, kad bi prepoznali iskrenu zelju. Hrvatska je jedina zemlja na svijetu gdje su ljudi izašli za reformu, a ne protiv...

Zašto smo to propustili, to je na drugima da govore, meni je žao zbog Hrvatske, no borba traje i dalje, tisuće nastavnika i dalje roka neki bolji ritam", govori Jokić.

"Da je reforma zaživjela sve bi bilo drugačije, Hrvatska bi bila drugačije mjesto", rekao je Jokić.