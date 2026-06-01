Opasna praksa
Ne ostavljajte psa u autu!
Svake godine, s prvim zrakama sunca ili prvim mrazom, novinski stupci pune se istim mučnim naslovima. Scenarij je jezivo sličan: blještava parkirališta šoping centara, miris kave s obližnjih terasa i jedan par očiju koji kroz staklo automobila očajnički traži spas. Najčešće su to psi. Vaši „najbolji prijatelji“, koje ste ostavili da čame u limenoj kutiji dok vi samo skočite obaviti kupnju ili popiti brzinski espresso.
Vjerovali ili ne, upravo su parkirališta trgovačkih centara postala najčešća poprišta ove tihe agonije. Dok vi birate nove cipele ili listate jelovnik, vaš pas u automobilu proživljava borbu za goli život. I ne, nemojte se zavaravati – to nije samo neodgovornost. To je kockanje sa životom životinje!, prenosi Revija HAK.
Mnogi vozači žive u opasnoj zabludi da je malo odškrinut prozor jamstvo ugode. Fizika je, nažalost, neumoljiva. Automobil je zatvoren sustav koji se ponaša kao toplinski akumulator. Ljetna pećnica! Čak i pri ugodnih 24°C vani, na suncu, unutrašnjost vozila za samo 10 minuta doseže 34°C. Za pola sata, temperatura skače na neizdrživih 45°C. Pas se ne znoji; on se hladi isključivo dahtanjem. Kada udiše zrak koji je topliji od njegovog tijela, toplinski udar je pitanje trenutka, a ne minuta.
Zimska hladnjača – i to je moguće! Nemojte misliti da je zima sigurnija. Čelik i staklo zadržavaju hladnoću, pretvarajući kabinu u hladnjaču. Mali pas ili onaj s tanjom dlakom u ugašenom automobilu na nuli riskira hipotermiju i otkazivanje organa brže nego što vi možete završiti red na blagajni. Kako god okrenete, zatvoren automobil, bez obzira na to koliko ste „malo“ spustili prozor, ne dopušta cirkulaciju zraka dostatnu za hlađenje životinje. Vi ste unutra stvorili mikroklimu u kojoj vaš ljubimac doslovno ostaje bez kisika i regulacije topline.
Takvo postupanje je kažnjivo!
Takvo postupanje je kažnjivo! Za početak, tu je Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 eura. Čini vam se da ostavljanje životinje u vašem zatvorenom vozilu s malo otvorenim prozorom ne potpada pod tu zakonsku odredbu ni kaznu? O, kako se varate! I nemojte misliti da to što je gluho doba noći ili ne vidite živu dušu u dosegu svog parkiranog vozila spašava stvar. Naprotiv!
Ima tu još propisa! Zakon o zaštiti životinja izričito zabranjuje izlaganje životinja strahu i nepovoljnim uvjetima.
Postoji i mračnija strana puta, ona koja se ne događa zbog „kave“, već zbog potpunog gubitka časti. To su oni trenuci kada krećete na godišnji odmor pa, jer hotel ili apartman ne prima ljubimce, psa jednostavno izbacite iz auta na nekom odmorištu. Bio je igračka djetetu, a postao je teret koji se „zaboravlja“ uz cestu, vodeći se sramotnom logikom da će ga tamo već netko udomiti. Čestitamo takvim vozačima jer su upravo dokazali da je pas jedino biće u tom automobilu koje posjeduje odanost; svoju su ostavili na asfaltu uz praznu bocu vode. Vaša brutalnost prema psu ovdje postaje i smrtonosna prijetnja za druge vozače. Pas, izbezumljen činjenicom da ste ga grubo izbacili, u panici trči cestom ili autocestom za vozilima koja podsjećaju na vaše. Jedan takav udar u psa pri velikim brzinama može nekoga koštati glave. Vaš kukavičluk tako ne ubija samo psa, već može uzrokovati lančane sudare i tragedije nevinih obitelji koje su samo željele sigurno stići na cilj.
Sustav takvima sada sprema najstroži odgovor. Prema članku 205.a Kaznenog zakona, za napuštanje životinje prijeti do godinu dana zatvora, a ako pas zbog vaše „zaboravljivosti“ ili izbacivanja na cestu ugine, kazna se penje na dvije godine. Sud vam može izreći i sigurnosnu mjeru zabrane držanja životinja do pet godina. Budimo savršeno precizni! Zakonska odredba doslovno glasi: “Tko napusti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje držane pod nadzorom čovjeka s ciljem da je se trajno riješi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ako je tim kaznenim djelom prouzročena smrt životinje ili je napušten veći broj životinja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do dvije godine.” Koji dio nije jasan?
Zakon o zaštiti životinja u članku 12. dodatno nalaže da se životinje smiju prevoziti samo u odgovarajućim sredstvima koja ih štite od nepovoljnih uvjeta i osiguravaju im primjeren prostor. Zato, kad sljedeći put ugasite motor, sjetite se da pas nije predmet koji se odlaže. Budite vozač koji brine i ne dopustite da vaš automobil postane stratište, a vaša neodgovornost uzrok nečije pogibije na cesti. Ne dozvolite da vaše stražnje sjedalo postane vječni podsjetnik na trenutak kada ste prestali biti čovjek.
S druge strane, ako na parkiralištu ili uz autocestu uočite životinju u opasnosti, vaša brza reakcija je jedini most između života i smrti. Ne okrećite glavu misleći da će to riješiti netko drugi. To može postati i vaš problem! Pas koji je upravo izbačen ili je zalutao na cestu nalazi se u stanju ekstremnog stresa. Vaše vozilo, koje mu se naglo približava, on ne vidi kao spas, već kao nadiruću gromadu. To će ga natjerati da potrči još brže, često bezglavo mijenjajući smjer, što ga vodi direktno pod vaše kotače ili pod kotače vozila u drugoj traci. Ugledate li takvu životinju, uključite sva četiri žmigavca: to je prvi signal vozačima iza vas da se nešto događa. Postupno smanjujte brzinu, ali ne zaustavljajte se naglo usred trake. Pozovite policiju na 192, pozovite HAC ili HAK! I nikad ne zaboravite – ako ste iz bilo kojeg razloga odlučili stati u zaustavnoj traci, vozač i svi putnici moraju imati reflektirajući prsluk. Izlazite s desne strane, stanite iza ograde! Previše ljudi stradava u zaustavnim trakama.
Kako postupiti, a da pritom ostanete unutar zakonskih okvira i maksimalno pomognete ukoliko je pas u zaključanom automobilu? Pogledajte ga. Ako pas pretjerano dahće, staklenog je pogleda, desni su mu tamnocrvene ili je klonuo – situacija je kritična. Alarmirajte odmah! Ako se nalazite ispred trgovačkog centra, uđite i tražite da se putem razglasa hitno pozove vlasnik vozila prema registarskim oznakama. Ne štedite krivca! Pozovite policiju (192) ili Centar 112! Oni pokreću lanac nadležnosti. Službene osobe moraju zabilježiti stanje. Policija ima ovlasti otvoriti vozilo, a njihovo izvješće je ključni dokaz za progon odgovornih.
Što ako ste odlučili sami krenuti u akciju? Pazite, budite oprezni! Krajnja nužda je pod povećalom. Ako je pas u nesvijesti i nitko, pa ni policija, ne stiže, a vi odlučite razbiti prozor, činite to samo ako ste prethodno nazvali policiju ili 112 i snimili situaciju mobitelom. Sudska praksa priznaje institut „krajnje nužde“, ali morate moći dokazati da je to bio jedini način da spasite život. Budite spremni na to da ulazite u pravno i emocionalno minsko polje. Krajnja nužda je institut koji vas štiti, ali samo ako možete dokazati da je šteta koju ste počinili (razbijen prozor) manja od štete koju ste spriječili (smrt psa). Prije nego što bilo što poduzmete, sjetite se zlatnog pravila: snimajte sve. Svjedoci, ljudi u blizini, njihova potvrda – sve to može biti vaš štit.
Morate biti svjesni brutalne realnosti! Osoba koja u stanju ostaviti psa u autu, rijetko će vas dočekati sa zahvalnošću. Očekujte razjarenog vlasnika. U njegovim očima vi niste spasitelj, već netko tko mu se nezvan „petlja u život“, tko ga izlaže progonu i kaznama. Bez policije, tu sreće ni mirnog rješenja biti neće! Imajte to u vidu prije nego bilo što poduzmete.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare