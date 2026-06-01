S druge strane, ako na parkiralištu ili uz autocestu uočite životinju u opasnosti, vaša brza reakcija je jedini most između života i smrti. Ne okrećite glavu misleći da će to riješiti netko drugi. To može postati i vaš problem! Pas koji je upravo izbačen ili je zalutao na cestu nalazi se u stanju ekstremnog stresa. Vaše vozilo, koje mu se naglo približava, on ne vidi kao spas, već kao nadiruću gromadu. To će ga natjerati da potrči još brže, često bezglavo mijenjajući smjer, što ga vodi direktno pod vaše kotače ili pod kotače vozila u drugoj traci. Ugledate li takvu životinju, uključite sva četiri žmigavca: to je prvi signal vozačima iza vas da se nešto događa. Postupno smanjujte brzinu, ali ne zaustavljajte se naglo usred trake. Pozovite policiju na 192, pozovite HAC ili HAK! I nikad ne zaboravite – ako ste iz bilo kojeg razloga odlučili stati u zaustavnoj traci, vozač i svi putnici moraju imati reflektirajući prsluk. Izlazite s desne strane, stanite iza ograde! Previše ljudi stradava u zaustavnim trakama.