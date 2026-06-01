Građani na rubu
Španjolci na stanarinu troše polovicu plaće, u Madridu i Barceloni čak 70 posto
Kriza pristupačnosti stanovanja u Španjolskoj i dalje se pogoršava. U 2025. godini financijski napor potreban Španjolcima za najam doma dosegao je novi rekord: 50 posto prosječne bruto plaće otišlo je na najam, u usporedbi s 47 posto u 2024.
Prema studiji temeljenoj na podacima InfoJobsa i Fotocase, porast cijena najma ponovno je daleko nadmašio rast plaća. Dok su oglašene plaće porasle za jedva 1 posto u protekloj godini, trošak najma stanova porastao je za 6,9 posto, dosegnuvši 14,21 euro po četvornom metru mjesečno.
Koristeći dom od 80 kvadrata kao referentnu vrijednost, prosječna godišnja najamnina iznosila je 13.642 eura, što znači da polovica prosječne nacionalne bruto plaće, utvrđene na 27.336 eura godišnje, mora se posvetiti plaćanju najamnine, piše Euronews.
Situacija "stambene krize"
Fotocasa upozorava da ta brojka označava prekretnicu u krizi pristupa stanovanju. Voditeljica istraživanja i glasnogovornica tvrtke, María Matos, ističe da trošenje 50 posto prihoda na najamninu predstavlja situaciju "prave stambene krize", jer je 20 bodova iznad preporučenih razina.
InfoJobs, sa svoje strane, ističe sve veću neusklađenost između trendova plaća i troškova stanovanja. Iako je prosječna oglašena godišnja bruto plaća porasla za 276 eura u usporedbi s prethodnom godinom, to povećanje nije dovoljno da nadoknadi nagli porast cijena najma, situaciju koja ograničava sposobnost ljudi da štede, ograničava mobilnost radne snage i odgađa ključne životne odluke poput iseljenja iz obiteljskog doma ili osnivanja obitelji.
Portugalci rekoreri
Prema podacima objavljenim na Finorumu, najamnina jednosobnog stana u centru Zagreba je u prosjeku 764 eura, što je 66,4 posto prosječne plaće.
Čak 96,8 posto mjesečne plaće na stanarinu izdvajaju Portugalci. Najmanje, 30,6 posto, za stanarinu na temelju mjesečne plaće izdvajaju Austrijanci.
Madrid i Katalonija, regije pod najvećim pritiskom
Po autonomnoj zajednici, Madrid predvodi ljestvicu po udjelu plaća potrošenih na najamninu, sa 71 posto bruto plaće, a odmah iza njega slijedi Katalonija, gdje ta brojka doseže 70 posto. Balearski otoci (64%), Baskija (58%) i Kanarski otoci (56%) upotpunjuju skupinu teritorija gdje najam stana predstavlja posebno veliko opterećenje za radnike.
Na drugom kraju ljestvice su Extremadura (29%) i Castilla-La Mancha (32%), jedine regije gdje je najam i dalje relativno ograničen, iako i dalje iznad razina koje preporučuju međunarodna tijela.
Barcelona, najmanje pristupačna pokrajina
Analiza pokrajina otkriva još oštrije razlike. Barcelona učvršćuje svoju poziciju kao pokrajina u kojoj najam zahtijeva najveći financijski napor, gutajući 76% prosječne bruto plaće. Slijede je Madrid (72%), Balearski otoci (64%), Biskaja (61%) te Las Palmas i Gipuzkoa, oba s 57%.
Suprotno tome, pokrajine pod najmanjim pritiskom su Jaén (23%), Teruel (25%), Cáceres (27%) i Ciudad Real (28%). Zapravo, samo sedam pokrajina i autonomna zajednica Extremadura bilježe razine jednake ili manje od 30% plaće koje se troše na najamninu.
