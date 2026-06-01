Vječna dilema
Vlasnik apartmana na Jadranu otkrio što ga kod nekih gostiju posebno živcira: "To zaista nije potrebno raditi"
Riječ je o vječnoj dilemi koja može pokvariti odmor i gostima i iznajmljivačima.
Ljetna sezona je pred vratima, a cijene apartmana na Jadranu odavno više nisu niske. Za noćenje u špici sezone često je potrebno izdvojiti 70 eura ili više. Među onima koji se odluče za najam apartmana očito postoji i jedna nedoumica – u kakvom stanju treba ostaviti smještaj nakon odlaska? Trebaju li gosti očistiti apartman do najsitnijeg detalja?
O tome se raspravljalo na popularnom forumu Reddit. Jedan korisnik opisao je neslaganje s prijateljicom koja mu je zamjerila što je za sobom ostavio neuredan apartman, iako je smatrao da je učinio sve što se od gosta očekuje, prenosi Metropolitan.si.
„Prljavu posteljinu i ručnike složio sam na hrpu, smeće sam skupio u vreću i odnio do kontejnera. Oprao sam korišteno posuđe i to je bilo sve. Po mom mišljenju, i to je dovoljno jer je čišćenje uključeno u cijenu najma“, napisao je.
Njegova prijateljica imala je potpuno drugačiji pristup. Prije odlaska oprala je podove, očistila prozore, terasu i kupaonicu, namjestila krevete, pospremila posuđe pa čak i obrisala namještaj.
„Praktički je cijeli posljednji dan godišnjeg odmora provela čisteći apartman“, dodao je.
Čišćenje je uključeno u cijenu
Većina sudionika rasprave smatra da gosti nisu dužni obavljati temeljito čišćenje.
„Apartman napuštam isto kao i hotelsku sobu. Čišćenje je vjerojatno uključeno u cijenu. Ne pada mi na pamet usisavati, prati prozore ili skidati posteljinu“, napisao je jedan korisnik.
U raspravu su se uključili i bivši sobari i sobarice, a njihovi odgovori iznenadili su mnoge.
„Radila sam kao sobarica i iskreno, bilo mi je lakše kada je sve izgledalo neuredno. Tada sam znala da moram sve očistiti od početka. Ako gost skine posteljinu ili djelomično pospremi apartman, često više ne znam što je čisto, a što nije“, napisala je jedna korisnica.
Prema njezinim riječima, najvažnije je da gosti ne ostave smeće, prljavu kupaonicu ili pokvarenu hranu.
„Sljedeće goste mora dočekati besprijekorno čist apartman. Zato nema smisla trošiti posljednje jutro odmora na generalno čišćenje. To je potpuno nepotreban stres“, poručila je.
Gdje je zlatna sredina?
Neki komentatori istaknuli su da postoji velika razlika između potpunog nereda i detaljnog čišćenja.
„Kao netko tko je radio u tom poslu, zahvalan sam već i gostima koji pospreme za sobom. Ne treba ostaviti svinjac, ali nema potrebe ni ribati podove i prati prozore“, napisao je jedan korisnik.
Drugi je dodao:
„Odnesite smeće, iz hladnjaka uklonite kvarljivu hranu, operite posuđe ili ga barem namočite i nemojte ostaviti prljavu kupaonicu. Sve ostalo je samo dodatna pažnja.“
U raspravu su se uključili i članovi obitelji koje iznajmljuju apartmane.
„Najvažnije je da gosti izbace smeće i prijave ako je nešto oštećeno. Ako to prešute, često nema dovoljno vremena da se problem riješi prije dolaska novih gostiju“, napisali su.
Prema njihovom mišljenju, nije problem ako gost ne opere podove ili ne očisti prozore. Mnogo veće poteškoće uzrokuju neodgovorno ponašanje, prešućena oštećenja i potpuno zapušteni apartmani.
