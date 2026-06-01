POLITIČKA ANALIZA
Puhovski: Plenković je sve bliže tome da makne DP
Analitičar Žarko Puhovski bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao događaje od vikenda - održavanje Dana državnosti kao i svečanost u Lisinskom povodom 35. obljetnice zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja Grada Zagreba.
Oglas
O politici i Danu državnosti
"Ja sam jedan od onih koji misli da je to najbolji datum, ali to se svelo na proslavu jedne stranke i tu je nastao jedan tip političkog kiča. Imamo jedne koji to obilježavaju na Medvedgradu, drugi na Mirogoju, treći ispred Lisinskog...stvar je propala sadržajno i nije uspjela učiniti ono što je trebala - pokazati da Hrvatska ima smisla kao pluralistička zajednica.
Politički kič je prevladao i došlo se do toga da HDZ ipak ima svoju proslavu", rekao je Puhovski koji je komentirao i drugi skup na kojem je sudjelovao predsjednik Milanović - obljetnicu zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja Grada Zagreba.
Kaže da se tamo dogodila jedna nevjerojatna stvar.
"Program je bio na razina kiča iz Formanovih ranih filmova o vatrogasnim zabavama, a s druge strane imali ste Tomaševića koji je održao rubno HDZ-ovski govor. Onda se pojavio Deur koji je imao jednu izvancrkvenu propovijed u kojoj se više puta spominjao Bog nego Tuđman i više manje je Bog bio zaslužan što smo dobili državu, ali ljepota je što on kaže i da je Tuđman imao povjerenja u narod, a ne da je narod imao povjerenje u Tuđmana pa ga izabrao.
Onda je došao Milanović koji je bio "zgromljen" svime time i naprosto pogođen atmosferom se izgubio i zaboravio kada je bio referendum", rekao je Puhovski.
Također je dodao da je Plenković propustio priliku za dobar potez.
"Da je prije pet, šest dana javno pozvao Hajdaša Dončića i Benčić da dođu na proslavu i izađu iz sjene Milanovića to bi bio potez", smatra Puhovski.
"Plenković je sve bliže tome da makne DP"
Osvrnuo se i na DP koji izlazi s novim političkim sadržajima.
"Prije svega, ne razumijem smisao političke koalicije na vlasti koja funkcionira tako da se međusobno javno komuniciraju. To pokazuje dvije stvari: ili da ne znaju što koalicija znači ili da se očajnički opet pokušavaju vratiti u igru, a to im nekako ne ide. Ta njihova kulturna revolucija nije uspjela", govori Puhovski i dodaje što bi Plenković mogao reći na to;
"Mislim da Plenković neće ništa reći dokle god to bude mogao. On zna da u ovom trenutku ne može što bi trebalo, a to je maknuti DP, ali mi se čini da je sve bliže tome i da to izaziva njihovu nervozu", zaključio je Puhovski.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas