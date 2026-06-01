Aleksandar Tišma

Miljenko Jergović dobitnik Međunarodne nagrade za književnost: "Čast mi je!"

01. lip. 2026. 12:46
18.03.2026., Leipzig, Njemacka - Dodjela EU nagrade za knjizevnost. dobitnik nagrade Miljeko Jergovic Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
Žiri za Međunarodnu nagradu za književnost "Aleksandar Tišma" za ovogodišnjeg je dobitnika Nagrade odabrao pisca Miljenka Jergovića.

U žiriju su bili Ilma Rakusa, predsjednica (Švicarska), Karl-Markus Gauß (Austrija), Vladislava Gordić Petković (Srbija), Mathias Énard (Francuska) i László Marton (Mađarska).

Nagrada je, kako se navodi u priopćenju, Jergoviću dodijeljena za cjelokupni književni opus. "Čast mi je!", napisao je Jergović na Facebooku.

U objašnjenju prijedloga za Nagradu, predsjednica žirija, švicarska književnica i kritičarka Ilma Rakusa je napisala da је "Jergović majstorski pripovjedač koji složene teme umije učiniti uzbudljivima i prijemčivima. Njegova djela često govore o sudbinama obitelji u povijesno teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i iskupljenju, o egzilu i potrazi za vlastitim identitetom".

Petero književnika u užem krugu

U najužem izboru za Međunarodnu nagradu za književnost "Aleksandar Tišma" bilo je pet poznatih europskih pisaca: Miljenko Jergović (Hrvatska), Georgi Gospodinov (Bugarska), Slobodan Šnajder (Hrvatska), Juan Gabriel Vásquez (Kolumbija), Lea Ypi (Albanija). Prethodni dobitnici ove nagrade su Cécile Wajsbrot (2024.), David Albahari (2022.) i Laslo Darvaši (2019.).

Međunarodnu nagradu za književnost "Aleksandar Tišma" dodjeljuje Fondacija Aleksandar Tišma, prenosi tportal.

Objavio pedesetak knjiga

Miljenko Jergović rođen je 1966. godine u Sarajevu, a od 1993. živi na selu pokraj Zagreba.

Objavio je oko pedeset knjiga – romana, pripovjetki, poezije i eseja – koje su prevedene na trideset jezika.

Danas ga se smatra jednim od međunarodno najpoznatijih pisaca s prostora bivše Jugoslavije.

