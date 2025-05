Lovrić: Uvjeren sam da ću biti u drugom krugu s Tomaševićem

Istaknuo je da se njihov program sastoji iz dva ključna elementa - jedan je infrastrukturni, od ulaganja u prometnu infrastrukturu pa do ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, olakšavanja života starijim osobama pa do socijalnih mjera i malih intervencija koje ne zahtijevaju niti dugoročni angažman niti veliki novac. A to je, primjerice, ukidanje blokovskog parkiranja, otvaranje Masarykove ulice za promet, ukidanje plavih vrećica za miješani otpad, uvođenje besplatnog vrtića te 'baka i djeda servisa' i niza drugih mjera koje će olakšati Zagrepčanima život.