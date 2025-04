Lovrić o uhićenju u aferi Hipodrom: To je bilo očekivano, put vodi izravno do Tomaševića

Podijeli :

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Plavog grada i BUZ-a Ivica Lovrić poručio je u srijedu, komentirajući uhićenje ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića u tzv. aferi Hipodrom, da je to bilo očekivano, a put vodi do gradonačelnika Tomaševića.

Bilo je očekivano da su pokrenute akcije uhićenja i da je uhićen ravnatelj gradske ustanove kojeg je upravo 2022. kao novu snagu i čovjeka od svog iznimnog povjerenja imenovao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, rekao je Lovrić na konferenciji za novinare.

Lovrić je podsjetio kako već četiri godine upozorava na “koruptivnu hobotnicu koju je Tomašević stvorio zajedno sa svojim partnerom SDP-om odnosno predstavnicima SDP-a”. Kaže da je podnio i sedam kaznenih prijava, postupci po njima još uvijek nisu okončani, “međutim štete po Grad su znatno veće nego na Hipodromu gdje je užasno velika šteta, gdje je nestalo 20 milijuna kuna”.

O Hipodromu Lovrić kaže kako je “nemoguće da Ustanova za upravljanje sportskim objektima potroši neplanski 20 milijuna kuna a da za to ne zna gradonačelnik”. Napomenuo je da je ta ustanova bila u njegovoj nadležnosti 12 godina dok je u prošloj gradskoj vlasti bio pročelnik.

“Ovdje put vodi izravno do Tomislava Tomaševića. Je li on to napravio iz neznanja, iz nehaja, iz nekompetentnosti ili namjerno – to će vrijeme pokazati. Ali ovo je jedan dokaz da put izravno vodi do njega i da nije mogla Ustanova potrošiti dodatnih 20 milijuna kuna, bez znanja gradonačelnika”, ustvrdio je Lovrić.

Napomenuo je da su u prijavama koje je on podnio oko obnova škola štete i preko 30 milijuna eura gdje je, kako je rekao, izravno zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet “mijenjao troškovnike već ugovorenih radova, raskidali su ugovore o radovima, raspisivali nove natječaje i ugovarali duplo skuplje radove s novim ugovorima i s novim dobavljačima”.

“Želim reći da je ovo samo vrh sante leda, da je ovo tek početak otopljavanja te krinke u koju se začahurio Tomašević i njegova sekta i još su toliko licemjerni da su o gradskom trošku oblijepili grad plakatima – mi ne krademo. A tko priča o tome da ne krade nego onaj tko stvarno krade, i tko o poštenju – znamo tko, pa bih ja rekao a tko o poštenju, nego Tomašević”, poručio je Lovrić.

Ivica Lovrić danas je predstavio i kandidate na listi za Gradsku skupštinu. Lovrić je prvi na listi, arhitekt Otto Barić drugi, predsjednik Bloka umirovljenika zajedno (BUZ) Milivoj Špika treći, kandidatkinja za Lovrićevu zamjenicu gradonačelnika Marina Lujić je četvrta, a dosadašnji gradski zastupnik stranke Bandić Milan 365 Dejan Kljajić je peti. Na zadnjem mjestu je legendarni šansonjer i skladatelj Ibrica Jusić.

“Iza mene je 46 imena od kojih bi svatko mogao biti na prvom mjestu”, rekao je Lovrić. Kaže da se te osobe praktički dosad nisu bavile politikom, a to im je i bila intencija da uđu u Gradsku skupštinu i upravu oni koji su se u profesijama potrudili i dokazali.

“Uvjeren sam da će 18. svibnja to prepoznati i Zagrepčani”, poručio je Lovrić. Kaže da neće više biti ni Možemovaca na vlasti ali neće na vlast doći ni oni koji su profesionalni kandidati, a o Zagrebu znaju toliko da su došli na ideju da bi Zagrepčanima otimali stanove i to onima koji su najstariji među nama, aludirajući na kandidatkinju Mariju Selak Raspudić.

