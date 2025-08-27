Načelniku Bistre određena kazna zbog uzrokovanja prometne nesreće i bijega

"Imam potporu samo šestero od 13 vijećnika. Ne očekujem potporu jedinog SDP-ovog vijećnika koji bi prije išao s HDZ-om, nego sa mnom, a tu su i četiri vijećnika HDZ-a. Sve ovisi o tome kako će se postaviti vijećnik s liste Stjepan Kožić Nezavisna lista. O tome ovisi kako će Vijeće funkcionirati i hoću li imati većinu”, rekao je Novosel.