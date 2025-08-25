Kolike su cijene vrtića? U 50 gradova i općina su besplatni, a u jednom mjestu čak 226 eura

Bez Vukovara će od 1. listopada broj gradova u Hrvatskoj u kojima je pohađanje vrtića (i jaslica) besplatno za svu djecu pasti na 17. No ta brojka zapravo je velika budući da su do prije dvije godine vrtići bili besplatni za svu djecu u samo četiri grada - Belišću, Obrovcu, Umagu i Vrlici, koji su u cijelosti snosili troškove predškolskog odgoja.