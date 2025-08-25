TROŠKOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Kolike su cijene vrtića? U 50 gradova i općina su besplatni, a u jednom mjestu čak 226 eura
Ovih je dana odjeknula vijest da se od 1. listopada u Vukovaru ukida odluka o besplatnim vrtićima za svu djecu. Novi vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček odluku je obrazložio kazavši da se radi o prevelikom izdatku za gradski proračun.
Inače, odluku o besplatnim vrtićima za sve vukovarske mališane donijela je prethodna vlast na čelu s bivšim gradonačelnikom Ivanom Penavom nedugo prije lokalnih izbora u proljeće ove godine. Pavliček je tu odluku ocijenio kao populistički potez za "dobivanje glasova" objasnivši da je 30 posto od ukupnih proračunskih sredstava za predškolski odgoj prevelik trošak za grad.
Bez Vukovara će od 1. listopada broj gradova u Hrvatskoj u kojima je pohađanje vrtića (i jaslica) besplatno za svu djecu pasti na 17. No ta brojka zapravo je velika budući da su do prije dvije godine vrtići bili besplatni za svu djecu u samo četiri grada - Belišću, Obrovcu, Umagu i Vrlici, koji su u cijelosti snosili troškove predškolskog odgoja.
Vrtići besplatni u 18 gradova i 32 općine
Prema podacima Ministarstva demografije i useljeništva iz tablice Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2025. godini, koja se može vidjeti OVDJE, uz spomenuta četiri grada te Vukovar u kojemu se od listopada ukida prethodna odluka, vrtići su besplatni u još trinaest gradova. To su Biograd na Moru, Cres, Čabar, Jastrebarsko, Nin, Novalja, Pag, Ploče, Sinj, Sisak, Slavonski Brod, Trilj i Velika Gorica.
Uskoro bi na tom popisu mogao biti i Zadar jer je proljetos izabrani gradonačelnik Šime Erlić u svome predizbornom programu najavio i besplatne vrtiće za svu djecu.
Osim u 18 gradova, pohađanje vrtića i jaslica, prema podacima iz iste one tablice Ministarstva demografije, besplatno je i u 32 općine. To su Baška, Biskupija, Brod Moravice, Čaglin, Čeminac, Draž, Dvor, Gola, Gornja Vrba, Gradina, Ivankovo, Kalinovac, Karlobag, Kneževi Vinogradi, Koška, Lipovljani, Lopar, Magadenovac, Mrkopalj, Nijemci, Nova Rača, Novigrad, Okrug, Otok, Pojezerje, Saborsko, Sokolovac, Sveta Nedelja, Šolta, Vir, Vrlika i Vrsi.
U Sibinju za dvoje vrtićanaca - 395 eura
S druge strane, uvjerljivo najvišu cijenu vrtića za svoju djecu plaćaju roditelji u Sibinju, općini u Brodsko-posavskoj županiji - čak 226 eura! Ondje je cijena vrtića za drugo dijete 169 eura i 113 eura za treće, ako svi istovremeno pohađaju vrtić. Drugim riječima, ako neki roditelji u Sibinju imaju dvoje djece predškolske dobi, njihov smještaj u vrtiću plaćaju čak 395 eura, a za troje 508 eura mjesečno.
Nakon Sibinja, najskuplje je pohađanje vrtića u Gorjanima, općini u Osječko-baranjskoj županiji gdje je cijena 199 eura za prvo, 159 eura za drugo i 127 eura za treće dijete. Naravno, opet pod uvjetom da svi istovremeno pohađaju vrtić.
Gradovi s najvišom cijenom boravka u dječjim vrtićima i jaslicama su na sjeverozapadu Hrvatske. Najskuplje je pohađanje vrtića u Varaždinskim Toplicama - 150 eura mjesečno. U Pregradi je cijena vrtića 138 eura, u Krapini 136 eura, a u Donjoj Stubici, Klanjcu i Zaboku 132 eura.
Cijene vrtića u četiri najveća grada
Od četiri najveća grada, najvišu cijenu vrtića ili jaslica u ovoj pedagoškoj godini plaćaju roditelji u Osijeku - 84 eura. Za drugo dijete cijena je 76 eura, a za treće 67 eura.
U Zagrebu se cijena vrtića kreće od 20 do 80 eura. Najnižih 20 eura plaćaju roditelji s prosječnim mjesečnim dohotkom od 520 eura po članu kućanstva, dok je prihodovni cenzus za najvišu cijenu od 80 eura - 940 eura po članu kućanstva. Između su još dva iznosa - 40 i 60 eura, također ovisno o prihodima kućanstva.
Proljetos, uoči lokalnih izbora, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na pitanje o eventualnim besplatnim vrtićima kazao je da će se o tome razgovarati kada bude izgrađeno dovoljno vrtića za smještaj sve predškolske djece. Dodao je tada da roditelji u Zagrebu plaćaju 10 posto od ukupne ekonomske cijene vrtića, dok grad subvencionira preostalih 90 posto.
U Splitu je cijena vrtića u tekućoj pedagoškoj godini 80 eura za prvo dijete, 56 eura za drugo, dok je za treće dijete besplatno.
U Rijeci je cijena dječjeg vrtića koju plaćaju roditelji 70 eura, za eventualno drugo dijete 49 eura te 28 eura za treće ako su sva predškolskog uzrasta i istovremeno pohađaju vrtić.
