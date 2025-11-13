Otkriveni novi detalji o stadionu u Koprivnici: Imat će 5.000 sjedećih mjesta

Prema najavi koprivničkoga gradonačelnika Mišela Jakšića, Koprivnica se priprema za gradnju novih tribina na stadionu Ivan Kušek Apaš uz nogometno igralište na kojem se odigravaju utakmice prvoligaša Slaven Belupa, a uskoro će biti predstavljen projekt obnove i izgradnje.
Odmah po povratku hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Kataru počelo se pričati o velikim ulaganjima u nogometnu infrastrukturu, odnosno o gradnji novih i obnovi dotrajalih stadiona. Među stadionima koje je Vlada spomenula u kontekstu obnove bio je i koprivnički Ivan Kušek Apaš.
Još 2023. oformljen je projektni tim koji se trebao baviti nadogradnjom stadiona. Tim je razmatrao moguće faze izgradnje, a novac za projekt očekivali su od UEFA-e, koja ga je trebala namjenski transferirati kroz HNS.
Tim je oformljen da bi ishodio potrebne dozvole kako bi se spremno dočekala situacija kada bi novac postao dostupan, rekao je voditelj projektnog tima Goran Međurečan, ujedno član Uprave Komunalca. Idejnim rješenjem predviđalo se da će utakmice moći pratiti ukupno 6500 navijača.
Nakon dvije godine šutnje o projektu obnove stadiona i gradnje novih tribina, ovih dana ponovno je progovorio gradonačelnik Jakšić rekavši da će se novi objekt graditi na sadašnjoj lokaciji u Miškininoj ulici, gdje već desetljećima domaće utakmice igra Slaven Belupo.
Najavio je da će do kraja godine biti raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj koji će ponuditi konačno rješenje izgleda budućeg stadiona. Grad najavljuje da će finalni projekt biti javno predstavljen građanima, po uzoru na ostale velike projekte koji se planiraju realizirati u dogledno vrijeme.
Prema ideji, sadašnja tribina ostat će dijelom novog kompleksa, dok će u iduće dvije do tri godine biti izgrađene još tri nove. Time će stadion zaokružio kapacitet od otprilike 5000 sjedećih mjesta. Novi objekt trebao bi uključivati suvremena rješenja za pristup, parkiranje i pomoćne terene.
Voditelj projekta Goran Međurečan kaže da prema uvjetima natječaja stadion mora biti zaokružen tribinama, a svi detalji znat će se nakon njegove objave. „Istina je da se u prvoj varijanti govorilo o 6800 mjesta, ali smo to na kraju reducirali na 5000 mjesta“, izvijestio je Međurečan.
Izvori financiranja još nisu poznati, ali Grad Koprivnica dio sredstava planira osigurati kroz programe Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).
