ZAHUKTALA 'PROIZVODNJA'
Ove godine osnovano je čak 19 političkih stranaka, jedna je brzo ugašena, ali nešto drugo je zanimljivo
Kad se već u Hrvatskoj ne proizvodi mnogo toga drugog barem 'proizvodnja' političkih stranaka i nezavisnih lista ne jenjava i malokad podbaci.
Ovogodišnja je 'proizvodnja' političkih stranaka značajno prebacila uobičajeni godišnji prosjek. Osnovano ih je i u Registar političkih stranaka upisano čak 19 (jedna je u međuvremenu već ugašena) što i ne čudi jer 2025. je bila godina lokalnih izbora kada ciklus osnivanja novih stranaka, a naročito nezavisnih lista biva najintenzivniji.
Pa je, primjerice, od 60 stranaka koliko ih je osnovano u posljednjih pet godina njih 35 - više od polovine, registrirano u godinama lokalnih izbora: 2021. godine 17, a ove 18. Nije podbacila ni prošla 2024. s 15 novoosnovanih stranaka, čemu je ponajviše kumovalo održavanje parlamentarnih izbora. A u dvjema preostalim godinama od proteklih pet - 2022. i 2023. u kojima nije bilo izbora, ukupno je osnovano deset stranaka.
Sve osnovane u prvoj polovici ove godine
Ove je godine zapravo u Registar političkih stranaka upisano 19 stranaka, ali jedna - Pravi SDP koju je proljetos uz bombastične najave osnovao odvjetnik Anto Nobilo, ubrzo je ugašena i brisana iz Registra pa nije ni dočekala lokalne izbore.
No zanimljivije je nešto drugo vezano uz ovogodišnja osnivanja stranaka i nezavisnih lista: sve su praktički osnovane u prvoj polovici godine.
Od njih sedamnaest posljednja u nizu, Renato Petek - Nova snaga, registrirana je 13. svibnja, pet dana uoči lokalnih izbora. A nakon lokalnih izbora osnovana je samo još jedna - Alternativa za Hrvatsku, koja je u Registar upisana 7. srpnja. Nakon tog datuma pa sve do kraja godine nije osnovana, odnosno registrirana niti jedna nova stranka.
Trenutno aktivne 163 političke stranke
Redom, kako su upisivane u Registar, ove godine osnovane su sljedeće političke stranke, odnosno nezavisne liste (NL):
NL Dina Dogan (Zagreb)
NL Ivanić-Grad
Nezavisna stranka Samo tim (Samobor)
Sve se može (Jastrebarsko)
Stranka umirovljenika Sjever (Varaždin)
NL Tomislava Mišetića (Osijek)
NL Vrime je (Seget Donji)
NL Pavle Kalinić(Zagreb)
NL Tomislava Jonjića - Jedino Hrvatska(Zagreb)
NL Bolje sutra (Zadubravlje)
NL Marija Selak Raspudić (Zagreb)
NL Servus Zagreb Davor Bernardić
Alternativa nezavisni - Jasenko Krovinović (Petrinja)
NL Marko Magdić (Križ)
Istarski demokrati (Pula)
Lista za dobro mista (Murter)
Renato Petek - Nova snaga (Zagreb)
Alternativa za Hrvatsku (Zagreb)
Trenutno su, prema podacima iz Registra političkih stranaka, aktivne 163 političke stranke. Od 1990. naovamo ukupno ih je bilo osnovano 419, što znači da ih je u međuvremenu 256 bilo raspušteno ili iz nekog drugog razloga (zbog neaktivnosti, recimo) brisano iz Registra. U prosjeku je od 1990. naovamo svake godine osnivano 11,6 političkih stranaka.
Ugašeni Savez komunista i Komunistička partija
Od svih tih dosad osnovanih 419 stranaka, 201 je bila osnovana u Zagrebu. Od ostalih gradova najviše političkih stranaka osnovano je u Splitu - 23, u Osijeku 19, u Rijeci 17, u Puli 13, u Sisku osam, po sedam stranaka osnovano je u Čakovcu, Dubrovniku i Zadru, po šest u Sesvetama i Slavonskom Brodu, a po pet u Petrinji i Zaprešiću. Po četiri stranke dosad su osnovane u Velikoj Gorici i Vukovaru, a po tri u Bjelovaru, Đakovu, Karlovcu, Samoboru, Solinu i Varaždinu.
A od široj javnosti poznatijih stranaka osnovanih u proteklih desetak godina i u međuvremenu ugašenih su, primjerice, Stranka Ivana Pernara, Neovisni za Hrvatsku koju je vodila Bruna Esih, Naprijed Hrvatska koju je osnovao bivši predsjednik Republike Ivo Josipović te Nova ljevica koju je prije gašenja i prelaska u Možemo! vodila Ivana Kekin.
Tu su i dvije opskurne stranke itekako poznatih naziva: Komunistička partija Hrvatske koja je bila registrirana 2013. sa sjedištem u Umagu, a došla je u stečaj zbog dugova, te dvije godine kasnije osnovan Savez komunista Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Obje nisu više aktivne.
Kako političku stranku upisati u Registar?
Političku stranku u Hrvatskoj može osnovati najmanje stotinu punoljetnih, poslovno sposobnih osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. Da bi politička stranka službeno mogla djelovati njeni osnivači moraju dostaviti zahtjev za upis u Registar, zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke, program i statut, popis osnivača i članova upravnih tijela te imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje. Sve to u roku od 15 dana nakon održavanja osnivačke skupštine.
Prema članku 17 Zakona o političkim strankama, odbijen će biti zahtjev za upis u Registar onim strankama koje programom potiču ili pozivaju na nasilno ugrožavanje demokratskoga ustavnog poretka, neovisnosti, jedinstvenosti ili teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.
