Ove godine osnovano je čak 19 političkih stranaka, jedna je brzo ugašena, ali nešto drugo je zanimljivo

Od svih tih dosad osnovanih 419 stranaka, 201 je bila osnovana u Zagrebu. Od ostalih gradova najviše političkih stranaka osnovano je u Splitu - 23, u Osijeku 19, u Rijeci 17, u Puli 13, u Sisku osam, po sedam stranaka osnovano je u Čakovcu, Dubrovniku i Zadru, po šest u Sesvetama i Slavonskom Brodu, a po pet u Petrinji i Zaprešiću. Po četiri stranke dosad su osnovane u Velikoj Gorici i Vukovaru, a po tri u Bjelovaru, Đakovu, Karlovcu, Samoboru, Solinu i Varaždinu.