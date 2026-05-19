Aleksiću određen istražni zatvor: Priznao je krivnju, nije pokazao kajanje

Sudac istrage šibenskog Županijskog suda odredio je u utorak navečer istražni zatvor Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.
Oglas
Osumnjičeni ubojica prethodno je ispitan u šibenskom Županijskom državnom odvjetništvu gdje je doveden u pratnji specijalnih policajaca naoružanih dugim cijevima. Na ispitivanju se, po riječima v.d. županijske državne odvjetnice Maje Dogan, aktivno branio i iznosio je svoju obranu.
Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva i Aleksića pritvorio zbog opasnosti od bijega, ponavljanja nedjela, ali i radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja posebno teške.
Kako javlja RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić sa Županijskog suda u Šibeniku, Aleksić je priznao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje.
Navodno je odgovarao na sva pitanja tužiteljstva i odvjetnice, a tijekom ispitivanja spominjalo se da Luka navodno nije bio osoba koju je planirao ubiti.
Podsjetimo, policija je osumnjičenog ubojicu uhitila u noći na ponedjeljak na prilazu Drnišu nakon zahtjevne 24-satne akcije traganja. Aleksić od ranije ima pet pravomoćnih presuda, među kojima je i ona za ubojstvo 22-godišnjakinje prije 32 godine.
Zbog posjedovanja i izrade oružja bio je optužen i 2023. ali tužiteljstvo za njega tada nije tražilo istražni zatvor, zbog čega je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio nadzor rada šibenskog Općinskog državnog odvjetništva (ODO).
I ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je izvanredni nadzor u tom državnom odvjetništvu, ali i na šibenskom Općinskom sudu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas