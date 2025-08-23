Penava: Jesu li u Jazovki ubijeni zato što su više voljeli Hrvatsku no Jugoslaviju?

"Taj posao će nažalost - i zbog proteka vremena i zbog komunističkog sustava kojeg smo imali desetljećima, a koji je zatirao svaki spomen, sve ljude i svjedoke koji su se usudili doći i obilježiti ili spomenuti ili napisati knjigu ili snimiti dokumentarac što je bilo nemoguće - apsolutno biti Sizifov posao; ne samo iz tog kuta nego i zato što mnoga od tih stratišta nisu na tlu Republike Hrvatske pa će biti potrebna međunarodna suradnja", kazao je Penava.