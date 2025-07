Penavino povjerenstvo bit će već četvrto u nizu. "Imamo poratni šampionat u viktimologiji"

"Uvijek za novi rat treba zauzeti poziciju tako da se naglase vlastite žrtve, a umanje one na drugoj strani. I rat 1991. u Hrvatskoj doista je počeo tako što se sa srpske strane stalno govorilo o žrtvama iz 1941. godine. Danas to ne uspijeva jer nema atmosfere za to. Ljudi naprosto ne prihvaćaju taj tip borbene zapjenjenosti, samo ponekad uz pivo i Thompsona, pa je to onda politički neproduktivno. To su manje-više shvatili svi osim Penave", zaključio je.