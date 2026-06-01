Pojeftinjuju benzin i dizel, evo i koliko

Litra osnovnog benzinskog goriva stajat će od utorka 2. lipnja pa u sljedeća dva tjedna 1,61 euro, što je smanjenje od tri centa u odnosu na sadašnju cijenu, a istu cijenu u tom razdoblju imat će i litra osnovnog dizela, što je smanjenje od pet centi, odlučila je vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici.

Plavi dizel pojeftinjuje šest centi, na 1,09 eura, a plin za spremnike devet, centi, na 1,35 eura po kilogramu.

Plin za boce također pojeftinjuje devet centi na 1,93 eura po kilogramu. Da cijene nisu regulirane, litra osnovnog benzinskog goriva stajala bi 1,78 eura, a dizelskog 1,82 eura.

Plavi dizel stajao bi 1,16 eura, a kilogram plina za spremnike 1,50 eura. Kilogram plina za boce bio bi 2,21 eura.