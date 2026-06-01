DRAMA U ISTRI
Žena skakala padobranom i promašila stazu, teško je ozlijeđena
U nesreći tijekom spuštanja s padobranom teško je ozlijeđena 36-godišnja Poljakinja.
"Porečka policija je u petak, 29. svibnja oko 15.50 sati, zaprimila dojavu kako je na sportskom aerodromu u Ulici Karla Huguesa došlo do nesretnog događaja u kojem je ozlijeđena 36-godišnja poljska državljanka.
Nesreća se dogodila kada je poljska državljanka, prilikom spuštanja s padobranom, pogrešno procijenila smjer vjetra, promašila sletnu travnatu pistu i sletjela na obližnje stablo visine oko tri metra te je tom prilikom zadobila ozljede.
Unesrećena je prevezena u riječku bolnicu, gdje je utvrđeno kako je teško ozlijeđena", objavila je istarska policija, koja će o događaju obavijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo.
