"nezakonito"

Kremlj: Francuska zapljena tankera graniči s piratstvom

Hina
Hina
|
01. lip. 2026. 12:27
Dmitri Peskov
AFP / RAMIL SITDIKOV

Kremlj je u ponedjeljak izjavio da francusku zapljenu naftnog tankera Tagor smatra nezakonitom i graničnom s piratstvom.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će Rusija poduzeti mjere kako bi se pobrinula za sigurnost brodskog tereta kao odgovor na incident.

Kapetan naftnog tankera pod europskim sankcijama koji je zaplijenjen u nedjelju u srednjem Atlantiku, "više je puta odbio poslušati naredbe francuske mornarice", priopćilo je u ponedjeljak tužiteljstvo u Brestu, dodajući da je "preuzimanje kontrole nad plovilom bilo nužno".

Kapetan se izjasnio kao "ruski državljanin", izjavio je tužitelj u Brestu Stéphane Kellenberger u priopćenju za javnost.

Tužiteljstvo je objavilo pokretanje kaznene istrage zbog "nepružanja dokaza o nacionalnosti plovila", "neisticanja zastave" i "odbijanja pokoravanja zakonitom nalogu".

flota u sjeni izbjegavanje sankcija pomorska sigurnost ruski tanker zapljena broda

