Pravoslavni vjernici danas slave Uskrs

Još na Nicejskom saboru 325. godine određeno je da svi kršćani trebaju slaviti Uskrs na isti dan te je kasnije prihvaćeno pravilo da se Uskrs slavi prve nedjelje nakon prvog proljetnog punog mjeseca. No problem nastaje jer se proljetna ravnodnevnica ne računa jednako u oba kalendara i zbog toga se datumi Uskrsa i dalje razlikuju.