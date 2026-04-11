"Hristos voskrese!"

Milanović pravoslavnim vjernicima: Različitosti neka ostanu zalog sigurne budućnosti

Hina
11. tra. 2026. 10:31
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović čestitao je u subotu Uskrs pravoslavnim vjernicima te im poželio miran i radostan uskrsni blagdan naglasivši da su različitosti uvelike pridonosile razvoju naše zajedničke Domovine i trebaju ostati zalog naše sigurne i mirne budućnosti.

"Svim pravoslavnim vjernicima u Republici Hrvatskoj, koji najveći kršćanski blagdan slave prema julijanskom kalendaru, želim sretan Uskrs. Svi kršćani, neovisno o vjeroispovijesti, blagdan Uskrsa dočekuju ispunjeni vjerom u bolje sutra i ohrabreni nadam da će dobro pobijediti usprkos nedaćama i teškoćama s kojima su ljudi suočeni", napisao je Milanović u čestitki.

Hrvatski predsjednik naglasio je da nesigurnost i neizvjesnost u kojoj svi živimo traži od nas još više međusobnog razumijevanje, poštivanja različitosti i pokazivanja ljudskosti.

"Poruke i riječi tolerancije važne, ali još je važnije pokazati djelima kako poštujemo svoje sugrađane, susjede i prijatelje pravoslavne vjeroispovijesti. Različitosti su uvelike doprinosile razvoju naše zajedničke Domovine i neka ostanu zalog naše sigurne i mirne budućnosti", istaknuo je Milanović.

"Svima koji sutra slave želim miran i radostan uskrsni blagdan uz tradicionalni pozdrav - Hristos voskrese!", stoji u čestitki hrvatskog predsjednika pravoslavnim vjernicima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

