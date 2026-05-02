Tko kontrolira informacije u doba umjetne inteligencije?

Urednici portala Balobaki Check, koji provjerava činjenice u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo pogođenom sukobima, to su rano shvatili. Velik dio informacija na koje su se ljudi oslanjali dolazio je putem WhatsAppa, često bez ikakve mogućnosti provjere točnosti. Tim je u početku pretpostavio da će biti dovoljno dijeliti pouzdane vijesti u tim grupama. Nije bilo. Povjerenje se počelo graditi tek kada su novinari provodili vrijeme razgovarajući s ljudima pojedinačno, najprije slušajući i postupno stječući pravo da im se vjeruje. Ovakav oblik novinarstva ne skalira se jednostavno i ne uklapa se u modele koje pokreću platforme, temeljene na eksploataciji i brzini. No upravo je to ono što otpornim informacijskim ekosustavima treba.