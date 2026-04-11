Subotnja večer, terasa kafića puna gostiju, glazba svira, a vi u stanu pokušavate zaspati. Ili ste možda na drugoj strani priče i planirate proslavu pa se pitate hoće li vas netko prijaviti. Pitanje do koliko sati je dozvoljena glasna muzika jedno je od najčešćih s kojim se Hrvati susreću, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada život seli na otvoreno.

Kratki odgovor: ovisi o tome tko proizvodi buku, gdje i kada. Zakon o zaštiti od buke, lokalni pravilnici i kućni red stambenih zgrada — svaki od tih propisa postavlja vlastita ograničenja, a nijedno se ne svodi na jedan jedini sat nakon kojeg sve mora utihnuti.

Što zapravo kaže zakon

Temeljni propis koji regulira do koliko sati je dozvoljena glasna muzika je Zakon o zaštiti od buke, objavljen u Narodnim novinama i više puta mijenjan, posljednji put 2021. godine. Zakon dijeli dan na tri razdoblja.

Dan traje od 7 do 19 sati. Večer obuhvaća razdoblje od 19 do 23 sata. Noć počinje u 23 sata i traje do 7 sati ujutro. Ta podjela ključna je jer se za svako razdoblje primjenjuju različite dopuštene razine buke.

Zakon izričito zabranjuje obavljanje radova, djelatnosti i drugih aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi. Zaštita od buke provodi se danonoćno, što znači da čak ni tijekom dana ne smijete proizvoditi koliku god buku želite — postoje ograničenja izražena u decibelima koja se moraju poštovati neovisno o dobu dana.

Koliko je glasno previše glasno

Većina ljudi razmišlja o buci u terminima sati. Do koliko sati je dozvoljena glasna muzika u zgradi, na terasi, u kafiću? Ali zakon zapravo ne regulira samo vrijeme, nego i jačinu zvuka.

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke, u zatvorenim stambenim prostorijama dopuštena razina iznosi 35 dB danju i 25 dB noću. Za usporedbu, normalan razgovor za stolom kreće se oko 50-60 dB, a glasna glazba iz zvučnika lako prelazi 80 dB. Drugim riječima, već razgovor povišenim tonom u susjednom stanu može noću prekoračiti zakonsku granicu.

Tih 25 dB noću otprilike odgovara razini šapta. Toliko strogo zakon štiti noćni mir u stambenim zgradama.

Život u stambenoj zgradi

Tko god je živio u stambenom bloku zna koliko brzo zvuk putuje kroz betonske zidove. Udarac bubnja, bas iz zvučnika, čak i glasniji televizor nakon ponoći mogu završiti kao tema kućnog zbora. Upravo zato jer stanari dijele zidove, podove i stropove, pitanje do koliko sati je dozvoljena glasna muzika u zgradama ne prestaje biti aktualno.

Kućni red, dokument koji svaka zgrada mora imati, obično propisuje vrijeme mira od 22 ili 23 sata do 7 ujutro, te nedjeljom i blagdanima cijeli dan. Ono što mnogi ne znaju: i izvan vremena mira zabranjeno je proizvoditi buku koja prelazi dopuštene razine. Samo zato što je subota poslijepodne ne znači da možete pojačati glazbu na maksimum.

Što napraviti ako susjed stalno pušta glasnu glazbu? Prvi korak je razgovor — većina sporova nastaje iz neznanja, ne iz zle namjere. Ako to ne pomogne, slijedi prijava predstavniku suvlasnika ili sanitarnoj inspekciji. Prema Pravilniku o kućnom redu iz 2025., stanar koji tri puta zadobije opomenu može biti kažnjen s 50 do 500 eura, ako je to predviđeno međuvlasničkim ugovorom.

Ugostiteljski objekti i glazba

Za ugostitelje vrijede posebna pravila, znatno detaljnija od onih za privatne stanove. Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom dopuštena je najdulje do ponoći, no lokalna tijela poput općine ili grada mogu odrediti drugačije radno vrijeme.

Unutar zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta u kojem nije predviđena glazba dopuštena je samo glazba ugođaja — pozadinska melodija do najviše 65 dB(A). Noćni klubovi i objekti kojima je glazba sastavni dio ponude smiju izvoditi glazbu do 90 dB(A), sa srednjom vršnom razinom do 100 dB(A).

Ono što mnogi ugostitelji previđaju: buka od glazbe, dolaska i odlaska gostiju ne smije u okolnim stambenim prostorima povećati postojeću razinu buke. Možete unutar objekta poštovati propisane limite, ali ako se zvuk probija do susjednih stanova i podiže razinu iznad dopuštenog, odgovornost pada na vlasnika objekta.

Događanja na otvorenom

Planirate koncert, festival ili privatni party na otvorenom? Za takve aktivnosti potrebno je posebno odobrenje nadležnog tijela lokalne samouprave. Zahtjev se podnosi unaprijed, s detaljima o lokaciji, trajanju i mjerama zaštite okolnog stanovništva.

Zakon predviđa da se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna emitiranje glazbe u ugostiteljskim objektima na otvorenom dopušta do ponoći, uz poštivanje propisanih razina buke. Izvan tog ljetnog razdoblja pravila su stroža, a lokalne vlasti imaju pravo dodatno ograničiti radno vrijeme glazbe na otvorenom.

Javne manifestacije poput gradskih proslava, koncerata i sajmova izuzete su od nekih odredbi, ali organizator mora osigurati poštivanje osnovnih standarda zaštite od buke, posebice u blizini stambenih zona.

Kazne koje vas čekaju

Koliko država ozbiljno shvaća problem buke? Dovoljno ozbiljno da je propisala osjetne novčane kazne. Za pravne osobe koje krše odredbe zakona kazne mogu doseći i nekoliko tisuća eura, dok fizičke osobe mogu očekivati kazne od nekoliko stotina pa do oko dvije tisuće eura. Sanitarni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja izreći kaznu, a za ponovljeni prekršaj ta kazna višestruko raste. Uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do godinu dana.

Inspektori imaju ovlast čak i usmenim rješenjem privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti u trajanju do petnaest dana. Zamislite da ste vlasnik kafića i da vam usred sezone zabrane rad na dva tjedna. Financijski gubitak bio bi značajan.

Kome se obratiti za pomoć

Ako vas muči buka, na raspolaganju vam stoji nekoliko opcija. Za buku iz stambenih zgrada obratite se komunalnom redarstvu vaše općine ili grada. Oni su ovlašteni poduzimati upravne mjere i predlagati pokretanje prekršajnog postupka.

Za buku iz ugostiteljskih objekata, industrijskih postrojenja ili građevinskih radilišta nadležna je sanitarna inspekcija. Prijavu možete podnijeti pisanim putem, a inspektori su dužni provesti mjerenje buke na terenu.

Buku možete prijaviti i policiji, posebice ako se radi o remećenju javnog reda i mira u noćnim satima. Prema nedavnim zakonskim izmjenama, kazne za narušavanje mira značajno su povećane, što daje dodatnu težinu svakoj prijavi.

Praktični savjeti za obje strane

Živite u zgradi i planirate proslavu? Obavijestite susjede unaprijed. Taj jednostavan čin pristojnosti može spriječiti prijave i neugodne situacije. Postavite vremenski okvir i držite ga se. Glazbu usmjerite prema unutrašnjosti prostorije, ne prema prozorima.

S druge strane, ako vas muči buka susjeda, vodite evidenciju. Zabilježite datume, vremena i trajanje buke. Te bilješke mogu biti korisne ako odlučite podnijeti prijavu. Ulaganje u kvalitetnu zvučnu izolaciju, koliko god bilo skupo, dugoročno se isplati i za one koji žele mir i za one koji žele slobodno slušati glazbu.

Vrijedi spomenuti i to da mnoge stambene zajednice sve češće ugrađuju zvukomjerne uređaje u zajedničke prostore. Tehnologija je napredovala do te mjere da je moguće objektivno izmjeriti razinu buke bez pozivanja inspekcije, što olakšava dokumentiranje problema i ubrzava postupak prijave.

Do koliko sati je dozvoljena glasna muzika ovisi o nizu čimbenika, od toga gdje živite, u kakvom ste prostoru i tko proizvodi buku. Ali jedno je sigurno: zakon jasno štiti pravo svakog građanina na mir i tišinu, a nepoštivanje tih pravila može rezultirati ozbiljnim financijskim posljedicama.