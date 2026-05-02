VIDEO, FOTO / Iz Irana poruke o nastavku rata, Trump se hvali otimanjem brodova: Kao pirati smo!

11:14
prije 2 min.
Nijemci bez značajnijih reakcija na Trumpovu odluku
Njemački ministar obrane Boris Pistorius je najavu povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke opisao kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe.
"Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture", rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke.
On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu "kako Europljana tako i Amerikanaca".
"Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje", rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.
On je rekao kako odluka o povlačenju 5000 vojnika nije došla iznenada i ukazao na to kako u Njemačkoj trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika.
U Njemačkoj se osim nekoliko kopnenih baza na jugu zemlje u Ramsteinu nalazi i najvažnije zračno uporište američkih vojnih snaga izvan SAD-a koje je od presudnog značaja za aktivnosti na Bliskom istoku.
Mediji odluku o povlačenju vojnika, koju je američki predsjednik Donald Trump spominjao i tijekom prvog mandata, povezuju s ovotjednim pogoršanjem odnosa između njemačkog kancelara Friedricha Merza i Trumpa.
Merz je početkom tjedna u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao američki vojni angažman u Iranu te rekao kako su Iranci u pregovorima "nadmudrili" Amerikance.
10:09
prije 1 h
Ugašen američki Spirit Airlines, prva žrtva rata u Iranu
Niskobudžetni avioprijevoznik u stečaju Spirit Airlines prestao je s radom i postao prva žrtva industrije povezana s ratom u Iranu, nakon što nije uspio osigurati podršku vjerovnika prema planu američke vlade za spašavanje tvrtke. Više OVDJE.
10:03
prije 1 h
Iran pogubio dvije osobe
Dvije osobe pogubljene su zbog navodne špijunaže za izraelsku obavještajnu agenciju Mossad tijekom rata SAD-a i Izraela protiv Irana.
Dvojac je identificirala novinska agencija Fars, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, kao Yaqoub Karimpour i Nasser Bekerzadeh.
Bekerzadeh je optužen za prikupljanje podataka o „važnim državnim, vjerskim i pokrajinskim dužnosnicima” te za dostavljanje informacija o „važnim centrima” u regiji Natanz, gdje se nalazi veliko nuklearno postrojenje.
Karimpour je navodno prosljeđivao osjetljive informacije operativcu Mossada.
09:23
prije 1 h
Iran: Rat će se vjerojatno nastaviti
Iranske oružane snage poručuju da je "vjerojatno" kako će se rat SAD-a i Izraela protiv te zemlje nastaviti, jer "dokazi pokazuju da SAD nije predan nikakvim sporazumima ni ugovorima".
"Postupci i izjave američkih dužnosnika prvenstveno su vođeni medijima, s ciljem da se najprije spriječi pad cijena nafte, a zatim i da se izvuku iz problema koji su sami stvorili", izjavio je zamjenik načelnika stožera Mohammad Jafar Asadi u priopćenju koje prenosi iranska novinska agencija Fars.
"Oružane snage u potpunosti su spremne za svaku novu avanturu ili nepromišljen potez Amerikanaca."
07:27
prije 3 h
Američki vojnici napuštaju Njemačku
Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, objavio je Pentagon u petak, dok se jaz oko rata u Iranu širi između predsjednika Donalda Trumpa i Europe. Više OVDJE.
07:19
prije 3 h
Trump upozorio saveznike
Washington je upozorio europske saveznike, uključujući Veliku Britaniju, Poljsku, Litvu i Estoniju, da očekuju duga kašnjenja u isporuci američkog oružja jer rat protiv Irana iscrpljuje zalihe, izvijestio je Financial Times u petak, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem.
Reuters je prošlog mjeseca izvijestio da su američki dužnosnici obavijestili neke europske kolege da će neke prethodno ugovorene isporuke oružja vjerojatno biti odgođene jer rat protiv Irana i dalje iscrpljuje zalihe oružja.
Američki State Department u petak je objavio da je odobrio prodaju vojne opreme u ukupnoj vrijednosti od preko 8,6 milijardi dolara bliskoistočnim saveznicima Izraelu, Kataru, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Objava dolazi u trenutku kada je američko-izraelski rat protiv Irana obilježio devet tjedana od svog početka i više od tri tjedna od stupanja na snagu krhkog primirja u iranskom ratu.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zaobišla je Kongres kako bi odobrila prodaju vojne opreme saveznicima na Bliskom istoku. State Department je priopćio da je američki državni tajnik Marco Rubio utvrdio da postoji izvanredno stanje koje zahtijeva hitnu prodaju tim zemljama i odbacio zahtjev Kongresa za reviziju prodaje.
07:18
prije 3 h
Izrael ubio 12 ljudi u Libanonu, među njima i dijete
Dvanaest ljudi je ubijeno, a 25 ih je ozlijeđeno u izraelskim napadima u južnom Libanonu, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u Bejrutu, izvijestila je u petak državna novinska agencija NNA.
Jedna od žrtava je dijete, priopćilo je ministarstvo. Izraelska vojska isprva nije komentirala incidente.
Izraelska vojska je u petak na Telegramu izjavila da je Hezbollah lansirao "nekoliko dronova" prema izraelskim vojnicima u južnom Libanonu. Također je rekla da je presrela raketu usmjerenu prema području gdje djeluju izraelski vojnici, također u južnom Libanonu.
Mediji izvještavaju da su četiri izraelska vojnika lakše ozlijeđena u južnom Libanonu i sjevernom Izraelu.
Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva između Izraela i šijitske milicije Hezbollah koju podržava Iran u Libanonu nastavljaju se svakodnevno.
Sukob je ponovno eskalirao nakon početka rata s Iranom. Libanonska vojska i vlada u Bejrutu nisu aktivne strane u sukobu.
S obzirom na krhko primirje, SAD potiče izravne pregovore između Izraela i Libanona na najvišoj razini. Američki predsjednik Donald Trump objavio je primirje sredinom travnja nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i libanonskim predsjednikom Josephom Aounom.
07:18
prije 3 h
Trump: Poput pirata smo
Američki redsjednik Donald Trump izjavio je da američka mornarica djeluje "poput pirata" provodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana.
Trump je to izjavio opisujući zapljenu broda od strane američkih snaga prije nekoliko dana.
"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je vrlo profitabilan posao", rekao je Trump u petak navečer. "Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo."
Neke od iranskih plovila zaplijenile su SAD nakon što su napustile iranske luke, zajedno sa sankcioniranim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.
Iran je od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, osim svojih. Trump je nametnuo zasebnu blokadu iranskih luka.
SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanonu ubili su tisuće ljudi, a milijuni raseljeni.
Rat je podigao cijene nafte i doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, uskog prometnog puta za oko 20 posto globalnih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Trump, koji je ponudio promjene vremenskih rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepopularan u SAD-u, suočio se s osudom zbog svojih komentara o sukobu, uključujući i kada je prošli mjesec zaprijetio uništenjem cijele iranske civilizacije.
Mnogi američki stručnjaci rekli su prošli mjesec da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratne zločine nakon što je Trump zaprijetio da će ciljati civilnu infrastrukturu.
