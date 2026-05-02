VIDEO, FOTO / Iz Irana poruke o nastavku rata, Trump se hvali otimanjem brodova: Kao pirati smo!

Njemački ministar obrane Boris Pistorius je najavu povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke opisao kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe.

"Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture", rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke.

On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu "kako Europljana tako i Amerikanaca".

"Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje", rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.

On je rekao kako odluka o povlačenju 5000 vojnika nije došla iznenada i ukazao na to kako u Njemačkoj trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika.

U Njemačkoj se osim nekoliko kopnenih baza na jugu zemlje u Ramsteinu nalazi i najvažnije zračno uporište američkih vojnih snaga izvan SAD-a koje je od presudnog značaja za aktivnosti na Bliskom istoku.

Mediji odluku o povlačenju vojnika, koju je američki predsjednik Donald Trump spominjao i tijekom prvog mandata, povezuju s ovotjednim pogoršanjem odnosa između njemačkog kancelara Friedricha Merza i Trumpa.

Merz je početkom tjedna u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao američki vojni angažman u Iranu te rekao kako su Iranci u pregovorima "nadmudrili" Amerikance.