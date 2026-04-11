Zašto nemam pravo na povrat poreza?

Svibanj je. Kolege na poslu s osmijehom gledaju obavijest Porezne uprave na e-Građanima. Na njihove račune sjeda povrat poreza, nekome tristo eura, nekome i više od tisuću eura. A vi? Vi ne dobivate ništa. Ili, još gore, dobijete rješenje s obvezom uplate.
Ako ste se ikada zapitali zašto nemate pravo na povrat poreza, niste jedini. Svake godine stotine tisuća građana Hrvatske s pravom očekuju povrat preplaćenog poreza na dohodak. No postoji i druga strana — oni kojima sustav ne vraća ništa. Razlozi su različiti, ponekad očiti, a ponekad dobro skriveni u sitnom tisku poreznih propisa.
Kako uopće nastaje pravo na povrat
Povrat poreza na dohodak nije nikakav poklon države. Radi se o novcu koji je već vaš, a koji vam je tijekom godine obustavljan u previsokom iznosu. Poslodavac svaki mjesec obračunava predujam poreza na dohodak i prireza na temelju podataka s vaše porezne kartice. Kad na kraju godine Porezna uprava napravi konačni godišnji obračun, uspoređuje koliko je poreza stvarno uplaćeno s iznosom koji ste bili dužni platiti. Ako je uplaćeno više, razlika se vraća. Ako je uplaćeno manje, doplata ide na vaš teret.
Ključan preduvjet za povrat je preplaćeni porez. Bez preplate nema što vratiti. Zvuči jednostavno, ali upravo tu većina ljudi zastane jer ne razumije zašto baš njihov obračun ne pokazuje razliku za povrat.
Kad je dohodak prenizak za bilo kakav porez
Prema izjavi bivšeg ministra financija Zdravka Marića, oko dvije trećine svih poreznih obveznika u Hrvatskoj ne plaća porez na dohodak kad se pribroje i umirovljenici. Što to znači u praksi? Svaka fizička osoba ima pravo na osnovni osobni odbitak od 600 eura mjesečno. To je onaj dio dohotka koji se ne oporezuje, svojevrsni egzistencijalni minimum koji nikada ne ulazi u poreznu osnovicu.
Ako vaš mjesečni dohodak (bruto plaća umanjena za obvezne doprinose) ne prelazi taj iznos, poslodavac vam uopće ne obračunava porez. A kad nema obračunatog poreza, nema ga se ni vratiti. Ovo je najčešći razlog zašto netko nema pravo na povrat poreza, posebno osobe koje rade na pola radnog vremena, sezonski radnici u kratkim angažmanima ili umirovljenici s niskim mirovinama.
Sve olakšice već iskorištene tijekom godine
Drugi čest scenarij: porez se plaćao, ali točno onoliko koliko je trebalo. Poslodavac je tijekom cijele godine uredno koristio vaš osobni odbitak, uključujući olakšice za uzdržavanu djecu ili članove obitelji, i obračunavao porez po ispravnoj stopi. U godišnjem obračunu razlika jednostavno ne postoji.
Zamislite to ovako: ako vam netko kroz godinu svaki mjesec uzima točan iznos za zajedničke troškove, na kraju godine nećete ni dugovati ni potraživati. Isto vrijedi za porez. Kad je predujam poreza jednak godišnjoj obvezi, obračun završava na nuli.
Porezni stručnjaci pojašnjavaju da su dva ključna razloga izostanka povrata upravo nizak dohodak i jednak iznos godišnjeg obračuna i plaćenog poreza. Oba scenarija su potpuno legalna i ne znače da ste nešto propustili. Sustav je jednostavno odradio svoj posao kako treba.
Propuštene prilike koje koštaju
No što je s onima koji bi mogli dobiti povrat, ali ga ne ostvaruju?
Porezna uprava provodi godišnji obračun automatski, na temelju podataka kojima raspolaže — obrazaca JOPPD koje dostavljaju poslodavci i podataka s vaše porezne kartice. Međutim, postoje olakšice koje Porezna ne može primijeniti ako za njih ne zna. Ako niste prijavili uzdržavano dijete na poreznoj kartici ili niste podnijeli obrazac ZPP-DOH do kraja veljače, Porezna će jednostavno obračunati porez bez tih olakšica.
A tu se kriju ozbiljne svote. Osobni odbitak za prvo uzdržavano dijete iznosi 300 eura mjesečno, za drugo 420, za treće čak 600 eura. Kad pomnožite te iznose s dvanaest mjeseci i primijenite poreznu stopu, povrat može doseći i nekoliko stotina eura. A ako ste taj obrazac propustili predati? Novac ostaje u državnoj blagajni.
Poseban slučaj: roditelji na dopustu
Roditelji koji dio godine koriste rodiljni, roditeljski ili očinski dopust nalaze se u specifičnoj situaciji. Naknada koju primaju od HZZO-a ne prolazi kroz isti sustav obračuna kao plaća. Za to razdoblje osobni odbitak nije u potpunosti iskorišten, što otvara mogućnost povrata, ali samo ako se aktivno zatraži.
Porezni stručnjaci upozoravaju na čest problem: roditelj s nižom plaćom ima djecu upisanu na svojoj poreznoj kartici, ali njegov dohodak nije dovoljno velik da iskoristi cijeli osobni odbitak. U tom slučaju neiskorišteni dio odbitka propada, osim ako oba roditelja ne podnesu ZPP-DOH obrazac i preraspodjele olakšice na roditelja s većim dohotkom.
Primjer: majka s bruto plaćom od 1.000 eura i dvoje djece na poreznoj kartici ne može iskoristiti cjelokupni odbitak jer joj je dohodak prenizak. Otac ima plaću od 2.000 eura, ali nema djecu na svojoj kartici. Preraspodjelom olakšica na oca obitelj može ostvariti povrat od više stotina eura godišnje. Bez obrasca — nula.
Kad je poslodavac izvor problema
Scenarij o kojem se rijetko govori, a pogađa tisuće radnika. Prema Zakonu o porezu na dohodak, ako je poreznom obvezniku predujam poreza obračunat i obustavljen, ali poslodavac taj porez nije stvarno uplatio državi, Porezna uprava neće isplatiti povrat sve dok ne naplati dug od poslodavca.
Porezna uprava vodi registar poreznih dužnika i prati saldo na njihovim karticama. Kad radnik takvog poslodavca podnese poreznu prijavu, sustav prepoznaje da doprinosi nisu uplaćeni. Radnik gubi pravo na povrat, iako mu je novac obustavljan od plaće. Neuplatom doprinosa i poreza poslodavac nanosi radniku izravnu štetu jer mu smanjuje prava i onemogućuje eventualni povrat.
Zakon je jasan — dok poslodavac ne podmiri obveze, vaš povrat čeka.
Dobna granica i olakšice za mlade
Mladi do 25 godina imaju pravo na povrat 100 posto uplaćenog poreza na dohodak, dok osobe od 26 do 30 godina ostvaruju povrat od 50 posto. Mjera je to koja godinama pomaže mladima na početku karijere, a prema podacima Porezne uprave njome je u godišnjem obračunu za 2023. obuhvaćeno više od 212 tisuća mladih.
Ali tu postoji zamka. Ova olakšica vrijedi isključivo za dohodak od nesamostalnog rada — dakle za plaću iz radnog odnosa. Studenti koji rade preko studentskog servisa ne ulaze u ovu kategoriju jer formalno ne primaju plaću nego naknadu za rad. Isto tako, porez i prirez koji paušalni obrtnici plaćaju spada u konačne poreze za koje se povrat ne može ostvariti.
Važno je znati i ovo: ako ste napunili 31 godinu, čak i ako ste veći dio godine imali 30, gubite pravo na umanjenje. Jednom kad prijeđete dobnu granicu, olakšica prestaje.
Studenti, neoporezivi limit i neugodna iznenađenja
Studenti koji rade preko studentskog servisa imaju godišnji neoporezivi limit primitaka. Za 2025. godinu taj limit iznosi 3.600 eura. Dok zarađuju ispod tog iznosa, ne plaćaju porez. Problem nastaje kad student prijeđe granicu — tada roditelj gubi pravo na olakšicu za uzdržavano dijete za cijelu godinu, ne samo za mjesece kada je dijete zaradilo više.
To može završiti tako da roditelj umjesto povrata dobije obvezu doplate poreza. Porezna uprava u godišnjem obračunu utvrdi da roditelj nema pravo na uvećani osobni odbitak jer mu dijete više nije uzdržavani član, a porez koji je plaćao tijekom godine bio je obračunat s tom olakšicom. Razlika ide na teret roditelja.
Ovrha i zaštićeni računi
Postoji li povrat poreza za vas, ali novac jednostavno ne stiže? Prema službenoj stranici Porezne uprave, povrat se ne može isplatiti na zaštićeni račun. Isplata se vrši isključivo na redovne račune poreznog obveznika. Ako imate aktivnu ovrhu, povrat poreza može biti zaplijenjen prije nego što uopće sjedne na vaš račun.
Za mnoge građane s financijskim poteškoćama ovo je posebno bolan udarac. Čekali su povrat mjesecima, a onda ga nikad ne vide jer je automatski preusmjeren na podmirenje dugova. Pitanja o zaštiti od ovrhe regulira Ovršni zakon, a nadležno je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ne Porezna uprava.
Propušteni rokovi zatvaraju vrata
Obrazac ZPP-DOH za 2025. godinu mora se podnijeti najkasnije do 2. ožujka 2026. Godišnja porezna prijava (Obrazac DOH) ima isti rok. Tko propusti taj datum, gubi pravo na dodatne olakšice koje Porezna uprava ne može automatski primijeniti.
Postoji sigurnosna mreža: svi porezni obveznici koji do 30. lipnja 2026. ne prime privremeno porezno rješenje mogu do 31. srpnja 2026. podnijeti zahtjev za njegovo izdavanje. No to se odnosi samo na poseban postupak koji Porezna provodi po službenoj dužnosti, ne na one koji trebaju podnijeti DOH obrazac za samostalne djelatnosti.
Što možete napraviti već danas
Prijavite se na sustav e-Građani i otvorite ePorezna. Tamo možete vidjeti podatke iz obrasca JOPPD koji je vaš poslodavac predao — iznose primitaka, obvezne doprinose, osobni odbitak i uplaćeni porez.
Na službenoj stranici Porezne uprave dostupan je informativni kalkulator za godišnji obračun poreza na dohodak. Unesite svoje podatke, odaberite godinu i grad prebivališta i dobit ćete okvirnu informaciju o tome imate li pravo na povrat. Rezultat je informativnog karaktera, ali daje dobru sliku stanja.
Ako utvrdite da postoji mogućnost povrata, sljedeći korak je podnošenje ZPP-DOH obrasca putem sustava ePorezna ili mobilne aplikacije mPorezna. Obratite pozornost na to jesu li olakšice za djecu i uzdržavane članove optimalno raspodjeljene između vas i supružnika. Ponekad preraspodjela odbitaka između partnera donosi povrat tamo gdje ga prije nije bilo.
Ono što razlikuje one koji primaju povrat od onih koji ga ne primaju često nije visina plaće nego poznavanje sustava i pravovremeno djelovanje. Ne čekajte svibanj da biste se iznenadili — provjerite svoj status i podnesite obrazac na vrijeme.
