Zašto nemam pravo na povrat poreza?

Povrat poreza na dohodak nije nikakav poklon države. Radi se o novcu koji je već vaš, a koji vam je tijekom godine obustavljan u previsokom iznosu. Poslodavac svaki mjesec obračunava predujam poreza na dohodak i prireza na temelju podataka s vaše porezne kartice. Kad na kraju godine Porezna uprava napravi konačni godišnji obračun, uspoređuje koliko je poreza stvarno uplaćeno s iznosom koji ste bili dužni platiti. Ako je uplaćeno više, razlika se vraća. Ako je uplaćeno manje, doplata ide na vaš teret.