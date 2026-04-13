Preminuo Ivan Rimac, otac Mate Rimca

Ivan Rimac, otac Mate Rimca, preminuo je jučer u 64. godini života
Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj, piše Jutarnji list.
- U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teskim trenutcima - poruka je obitelji Rimac, koju prenosi Jutarnji list.
Ivan Rimac bio je prvi ozbiljan investitor u ranoj fazi razvoja Rimac Automobila, svog sina Mate Rimca. Osigurao je početni kapital za prve prototipe i godinama obnašao funkciju predsjednika Nadzornog odbora kompanije. Kasnije se povukao s te pozicije.
Njegovu poslovnu karijeru obilježio je i dugogodišnji pravosudni postupak. U slučaju tvrtke Slavonija DI iz Slavonskog Broda, koju je preuzeo 2002. godine, pravomoćno je osuđen u lipnju 2024. na tri godine zatvora zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Izdržavanje kazne bilo je odgođeno zbog zdravstvenih razloga.
